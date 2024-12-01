Пандев: «Моуриньо настоящий человек, тот, кто говорит всё в лицо»

Экс-игрок «Интера» поделился воспоминаниями о работе под руководством тренера .

Было крайне непросто. И Моуриньо был лидером, защищал нас, даже когда дела шли плохо: мы проигрывали чемпионство «Роме», победили в последний день в Сиене.

Он настоящий человек, тот, кто говорит вам всё в лицо, проникает в ваше сознание.

У меня было много тренеров в карьере, но такого, как он... Те, кто не играл, любили его больше, чем те, кто играл! Я до сих пор не могу понять, как ему это удавалось.