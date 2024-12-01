Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнение

Пандев: «Моуриньо настоящий человек, тот, кто говорит всё в лицо»

вчера, 16:48

Экс-игрок «Интера» Горан Пандев поделился воспоминаниями о работе под руководством тренера Жозе Моуриньо.

Было крайне непросто. И Моуриньо был лидером, защищал нас, даже когда дела шли плохо: мы проигрывали чемпионство «Роме», победили в последний день в Сиене.

Он настоящий человек, тот, кто говорит вам всё в лицо, проникает в ваше сознание.

У меня было много тренеров в карьере, но такого, как он... Те, кто не играл, любили его больше, чем те, кто играл! Я до сих пор не могу понять, как ему это удавалось.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Это безумие». Артета — о матче с «Вест Хэмом»
Вчера, 15:32
Энрике оценил ситуацию с вратарями в ПСЖ
Вчера, 14:42
Анчелотти: «Нам всем нужно стать лучше, не только Мбаппе»
30 ноября
Флик про матч с «Лас-Пальмасом»: «„Барселона“ сыграла не лучшим образом»
30 ноября
Ван Нистелрой: «Мареска помог мне перед назначением в „Лестер“»
30 ноября
Мареска: «„Челси“ не участвует в гонке за титул АПЛ»
29 ноября
Все комментарии
протон
протон
вчера в 17:32
Моуриньо один из мудрецов. Мне нравятся две его цитаты - "если у тебя хорошо получается стучать в барабан, то не надо слушать тех, кто велит тебе играть на скрипке"
6ywnx5zbcsdv
6ywnx5zbcsdv
вчера в 16:55
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 16:36
    "У меня было много тренеров в карьере, но такого, как он..." - Он "Особенный"...)
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     