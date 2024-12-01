Песьяков о победе над «Зенитом»: «„Краснодар“, все в ваших руках»

Голкипер самарских «Крыльев Советов» заявил, что «отдал должок» после победы над петербургским «Зенитом» в матче РПЛ .

У меня был «должок». Кто‑то говорил, что я отнял чемпионство у «Краснодара». Ну вот, пожалуйста, «Краснодар», всё в ваших руках. Я свой должок, наверное, отдал (улыбается). Я такой же, как и все, ошибаюсь, может, даже чуть больше, чем остальные. Мне сегодня было легко. Единственное, что нет живого места на теле, а так нормально. Вы говорите про последние 10 минут: да, там был навал, но было неприятно, как мы начали второй тайм. Мы будто вышли на прогулку. Я нашему капитану сказал: «Саша, если сейчас продолжим гулять по полю, то уедем 7:3». Мы не отбирали мяч, не были агрессивными, плохо… Нельзя давать таким профессионалам, исполнителям столько времени думать. Когда счет стал 2:3, было небольшое опустошение, понимание, что будет тяжело.