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Песьяков о победе над «Зенитом»: «„Краснодар“, все в ваших руках»

вчера, 19:31
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 3Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Голкипер самарских «Крыльев Советов» Сергей Песьяков заявил, что «отдал должок» после победы над петербургским «Зенитом» в матче РПЛ.

У меня был «должок». Кто‑то говорил, что я отнял чемпионство у «Краснодара». Ну вот, пожалуйста, «Краснодар», всё в ваших руках. Я свой должок, наверное, отдал (улыбается). Я такой же, как и все, ошибаюсь, может, даже чуть больше, чем остальные. Мне сегодня было легко. Единственное, что нет живого места на теле, а так нормально. Вы говорите про последние 10 минут: да, там был навал, но было неприятно, как мы начали второй тайм. Мы будто вышли на прогулку. Я нашему капитану сказал: «Саша, если сейчас продолжим гулять по полю, то уедем 7:3». Мы не отбирали мяч, не были агрессивными, плохо… Нельзя давать таким профессионалам, исполнителям столько времени думать. Когда счет стал 2:3, было небольшое опустошение, понимание, что будет тяжело.

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Хиромант
Хиромант
вчера в 22:35
Голкипер самарских «Крыльев Советов» Сергей Песьяков заявил, что «отдал должок» после победы над петербургским «Зенитом» в матче РПЛ.

У меня был «должок». Кто‑то говорил, что я отнял чемпионство у «Краснодара». Ну вот, пожалуйста, «Краснодар», всё в ваших руках. Я свой должок, наверное, отдал (улыбается). Я такой же, как и все, ошибаюсь, может, даже чуть больше, чем остальные. Мне сегодня было легко. Единственное, что нет живого места на теле, а так нормально.

Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1394504/pesyakov-sergey 01.12.2024

- Бедолага... Я просто рыдаю... У него живого места на теле нет, а он ещё и комменты раздаёт.
- Да ещё напоминает о списании какого-то долга... (надеюсь в 36 лямов это не входит?)
- Зато ему сегодня было легко! (Надеется, что долг списали...)
- Что это за хрень, вообще, происходит? Никто уже не играет просто в футбол, а все кому-то, какие-то долги, за что-то возвращают?
lotsman
lotsman
вчера в 22:15
Руки у Краснодара оказались дырявые. Не удержали они твой должок, профукали.)
Игорь Никитенко 1
Игорь Никитенко 1 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 21:42
Все в ваших руках - это к Дзюбе .
112910415
112910415
вчера в 20:57
не, в руках Спартака !
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:39
Ещё один тайный резковозникший поклонник Краснодара нарисовался...)))
Вечером книгу сядет писать...."Всё в ваших руках"
Гость
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