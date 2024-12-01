Песьяков о победе над «Зенитом»: «„Краснодар“, все в ваших руках»

Голкипер самарских «Крыльев Советов» Сергей Песьяков заявил, что «отдал должок» после победы над петербургским «Зенитом» в матче РПЛ.
У меня был «должок». Кто‑то говорил, что я отнял чемпионство у «Краснодара». Ну вот, пожалуйста, «Краснодар», всё в ваших руках. Я свой должок, наверное, отдал (улыбается). Я такой же, как и все, ошибаюсь, может, даже чуть больше, чем остальные. Мне сегодня было легко. Единственное, что нет живого места на теле, а так нормально. Вы говорите про последние 10 минут: да, там был навал, но было неприятно, как мы начали второй тайм. Мы будто вышли на прогулку. Я нашему капитану сказал: «Саша, если сейчас продолжим гулять по полю, то уедем 7:3». Мы не отбирали мяч, не были агрессивными, плохо… Нельзя давать таким профессионалам, исполнителям столько времени думать. Когда счет стал 2:3, было небольшое опустошение, понимание, что будет тяжело.
У меня был «должок». Кто‑то говорил, что я отнял чемпионство у «Краснодара». Ну вот, пожалуйста, «Краснодар», всё в ваших руках. Я свой должок, наверное, отдал (улыбается). Я такой же, как и все, ошибаюсь, может, даже чуть больше, чем остальные. Мне сегодня было легко. Единственное, что нет живого места на теле, а так нормально.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1394504/pesyakov-sergey 01.12.2024
- Бедолага... Я просто рыдаю... У него живого места на теле нет, а он ещё и комменты раздаёт.
- Да ещё напоминает о списании какого-то долга... (надеюсь в 36 лямов это не входит?)
- Зато ему сегодня было легко! (Надеется, что долг списали...)
- Что это за хрень, вообще, происходит? Никто уже не играет просто в футбол, а все кому-то, какие-то долги, за что-то возвращают?
У меня был «должок». Кто‑то говорил, что я отнял чемпионство у «Краснодара». Ну вот, пожалуйста, «Краснодар», всё в ваших руках. Я свой должок, наверное, отдал (улыбается). Я такой же, как и все, ошибаюсь, может, даже чуть больше, чем остальные. Мне сегодня было легко. Единственное, что нет живого места на теле, а так нормально.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1394504/pesyakov-sergey 01.12.2024
- Бедолага... Я просто рыдаю... У него живого места на теле нет, а он ещё и комменты раздаёт.
- Да ещё напоминает о списании какого-то долга... (надеюсь в 36 лямов это не входит?)
- Зато ему сегодня было легко! (Надеется, что долг списали...)
- Что это за хрень, вообще, происходит? Никто уже не играет просто в футбол, а все кому-то, какие-то долги, за что-то возвращают?
Вечером книгу сядет писать...."Всё в ваших руках"
Вечером книгу сядет писать...."Всё в ваших руках"