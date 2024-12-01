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Тренер «Химок» Артига призвал судей публично объяснять свои решения

вчера, 17:21

Главный тренер «Химок» Франк Артига призвал футбольных судей публично объяснять свои решения. После гостевой победы в матче 17-го тура РПЛ над «Локомотивом» (3:1).

Я не жалуюсь на судей, но я бы хотел, чтобы арбитры тоже приходили на общение с журналистами и объясняли, почему принимают то или иное решение, и извинялись в тех случаях, когда допускают ошибки Ошибаются все: тренеры, игроки, но арбитры никогда не объясняют свои действия. Сегодня во время матча мне показалось, что в нашу пользу не поставили пенальти, и для всех журналистов и болельщиков было бы лучше, если бы судьи объясняли на пресс-конференциях свои решения.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 18:44
Как попадают в РПЛ, так сразу начинают права качать. Что на них так действует, не пойму.То ли мозги мёрзнут от "таёжного" климата, то ли некалорийное питание...
Alex_67
Alex_67
вчера в 18:28
Артига, это же куда тебя понесло? Не приписывай только себе все заслуги победы над Локомотивом. Главную роль в этом спектакле сыграл, всё-таки, Галактионов - все цветы ему... Если тренера московского клуба не уволят, надо присматривать за ним, чтобы оградить от глупых решений...
sv_1969
sv_1969
вчера в 17:57
Представляю выходит условный Карасев и говорит :" не поставил пенку потому что больше дали!")))
Scorp689
Scorp689
вчера в 17:56
Одному кажется, другому не заплатили...
shlomo
shlomo
вчера в 17:55
Ну хотеть то можно все что угодно, но есть отдельные моменты в футболе, которые относятся к статусу табу.
9h7jgtavf75m
9h7jgtavf75m
вчера в 17:31
Дорогой друг!!! У нас в России, все судьи имеют статус НЕПРЕКОСНОВЕННОСТИ, и на люди они не выходят,а это значит игроки и тренеры должны выяснять отношения, кто прав,а кто виноват,сами между собой игра прошла ,а старое у нас не принято вспоминать
Гость
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