Тренер «Химок» Артига призвал судей публично объяснять свои решения

Главный тренер «Химок» призвал футбольных судей публично объяснять свои решения. После гостевой победы в матче 17-го тура РПЛ над «Локомотивом» (3:1).

Я не жалуюсь на судей, но я бы хотел, чтобы арбитры тоже приходили на общение с журналистами и объясняли, почему принимают то или иное решение, и извинялись в тех случаях, когда допускают ошибки Ошибаются все: тренеры, игроки, но арбитры никогда не объясняют свои действия. Сегодня во время матча мне показалось, что в нашу пользу не поставили пенальти, и для всех журналистов и болельщиков было бы лучше, если бы судьи объясняли на пресс-конференциях свои решения.