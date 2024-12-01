Станкович про матч с «Краснодаром»: «Настоящий спектакль, невероятная игра»

Главный тренер «Спартака» похвалил футболистов команды после матча 17‑го тура РПЛ с «Краснодаром».

Прежде всего хотел бы поблагодарить всех‑всех, кто принимал участие в матче. Получился настоящий спектакль. Невероятная игра. Нужно отдать должное «Краснодару», это очень сильная команда. Уверен, они будут биться до самого конца. Также хочу отдать должное своим ребятам, мы сегодня не теряли организацию игры на протяжении всего матча. Каждый бился за своего партнера с полной самоотдачей, показали то, что нужно. Нам нужно искать определенный баланс в команде, поэтому нас ждет заключительная игра перед паузой. А потом мы уйдем в отпуск, и, надеюсь, он тоже пойдет нам на пользу.