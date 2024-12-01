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Станкович про матч с «Краснодаром»: «Настоящий спектакль, невероятная игра»

вчера, 22:26
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар0 : 3Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович похвалил футболистов команды после матча 17‑го тура РПЛ с «Краснодаром».

Прежде всего хотел бы поблагодарить всех‑всех, кто принимал участие в матче. Получился настоящий спектакль. Невероятная игра. Нужно отдать должное «Краснодару», это очень сильная команда. Уверен, они будут биться до самого конца. Также хочу отдать должное своим ребятам, мы сегодня не теряли организацию игры на протяжении всего матча. Каждый бился за своего партнера с полной самоотдачей, показали то, что нужно. Нам нужно искать определенный баланс в команде, поэтому нас ждет заключительная игра перед паузой. А потом мы уйдем в отпуск, и, надеюсь, он тоже пойдет нам на пользу.

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Все комментарии
ABir
ABir
вчера в 23:58
Самоотдача игроков Спартака, сегодня и правда, была запредельной!
Gorasul
Gorasul ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 23:33
Ха, Денисова все унижали до этого матча, типа срочно нужен на его место)) а сейчас будут другие разговоры...
shur
shur
вчера в 23:06
...Бычки + Газпром+ Паровоз = кому то и воскресенье не в радость!!!
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 22:58
Мы искренне надеемся что в заключительной игре Спартак сможет свои дежурные три очка забрать. А о перерыве потом поговорим, от него действительно имеются тоже определённого рода ожидания, например новый Денисов топ уровня.
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:44
Действительно спектакль, - "В одни ворота " .
Что с вами , Быки !??(
Гость
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