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Сергеев: «У меня был особый настрой на матч против „Зенита“»

вчера, 21:29
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 3Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев заявил, что у него был особый настрой на матч против «Зенита» (3:2). Ранее форвард выступал за питерский клуб.

Не буду скрывать, да, у меня был особый настрой. Этот клуб многое мне дал, как и «Крылья Советов». Я уважаю всех на футбольном поле и за его пределами.

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Хиромант
Хиромант
вчера в 21:48
Сергеев: «У меня был особый настрой на матч против „Зенита“»
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1394518/sergeev-ivan 01.12.2024

- А где же был твой настрой. когда ты играл за Зенит? Просто так, дурака валял на поле?
- Ещё один засланный казачок...
adekvat
adekvat ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 21:42
Скоро деревянный Соболев будет такую же песню петь.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:40
Надеюсь, что Крылья Советов по спортивному принципу не вылетят из ПЛ.
с победой, самарцы!
Alex_67
Alex_67
вчера в 21:35
Нужно играть со всеми клубами, а не только с теми, кто не оценил тебя. Его переход в Зенит был ошибкой лично Сергеева, он переоценил свои возможности... Его слова свидетельствует об обиде на Питер и похожи на сведение счётов.
batog
batog
вчера в 21:32
Молодец Иван! Зенит надолго запомнит.
Гость
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