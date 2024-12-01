Сергеев: «У меня был особый настрой на матч против „Зенита“»

Нападающий «Крыльев Советов» заявил, что у него был особый настрой на матч против «Зенита» (3:2). Ранее форвард выступал за питерский клуб.

Не буду скрывать, да, у меня был особый настрой. Этот клуб многое мне дал, как и «Крылья Советов». Я уважаю всех на футбольном поле и за его пределами.