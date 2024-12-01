Осинькин: «Готов к любому исходу. Не держусь за свое место»

Главный тренер «Крыльев Советов» после победного матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом» (3:2), высказался относительно своего будущего.

Никому здесь легко не будет, нам тоже было тяжело. С первых минут наш дорогой Максим Глушенков нас огорчил. Дальше мы хорошо реализовали свои моменты, в первом тайме использовали свои шансы, это дало уверенность. Тяжелейший матч, его концовка. Было много тактических моментов от «Зенита», на которые нужно реагировать. Они выпускали футболистов с качественными подачами. Было сверхтяжело в конце, мы выстрадали победу. Негатив постоянно идет вокруг нас. Если в августе справились легко, то позднее мы не переварили это, например, в игре с «Химками». Мы справились, последние матчи после «Акрона» — это игры, за которые могу только благодарить ребят. Готов к любому исходу. Не держусь за свое место. Я сегодня выводил команду, завтра будет тренировка в Самаре. Готов к любым решениям.