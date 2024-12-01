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Осинькин: «Готов к любому исходу. Не держусь за свое место»

вчера, 19:59
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 3Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин после победного матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом» (3:2), высказался относительно своего будущего.

Никому здесь легко не будет, нам тоже было тяжело. С первых минут наш дорогой Максим Глушенков нас огорчил. Дальше мы хорошо реализовали свои моменты, в первом тайме использовали свои шансы, это дало уверенность. Тяжелейший матч, его концовка. Было много тактических моментов от «Зенита», на которые нужно реагировать. Они выпускали футболистов с качественными подачами. Было сверхтяжело в конце, мы выстрадали победу. Негатив постоянно идет вокруг нас. Если в августе справились легко, то позднее мы не переварили это, например, в игре с «Химками». Мы справились, последние матчи после «Акрона» — это игры, за которые могу только благодарить ребят. Готов к любому исходу. Не держусь за свое место. Я сегодня выводил команду, завтра будет тренировка в Самаре. Готов к любым решениям.

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Все комментарии
Хиромант
Хиромант ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 22:25
- Да тут же всё одно к одному. И спектакль с "нечестными судьями" - теперь все судьи будут КС тянуть "за уши", доказывая, что они честные. И якобы отставка, а потом "чудесное доверие" ГТ крыльев. И полиция сбилась с ног, ища незнакомых людей, желающих "обокрасть бедные КС на 36 миллионов.
- Что-то это мне напоминает...
memphis
memphis ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 21:14
Именно он и сделал победы в Грозном и Питере. И команда билась за тренера, но вам видимо не понять. Приезжайте в Самару, на месте понятнее
Alex_67
Alex_67
вчера в 20:31
И тут Осинькина понесло... Когда надо, тогда и уволят. Он слишком преувеличивает свою роль в сегодняшней победе Крыльев Советов. Гораздо больший вклад в итоговый результат внес главный тренер Зенита Семак - он не смог внести коррективы в игру по ходу матча. Хотя, лично меня, победа Самары порадовала.
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:25
Осинькин опытный тренер и прекрасно понимает , что завтра может произойти всё , что угодно , особенно в нынешней не простой ситуации.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:10
Чего ему бояться, если игра пошла. Если только к долгам судьям причастен...
sv_1969
sv_1969
вчера в 20:02
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