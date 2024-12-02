«Спартак» проявляет интерес к игроку махачкалинского «Динамо»

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вчера, 16:23

«Спартак» следит за игрой защитника махачкалинского «Динамо» и сборной России . Футболист является одним из потенциальных кандидатов для усиления обороны «красно-белых». Зимой трансфер маловероятен. Но всё может измениться, если кто-то из защитников покинет «Спартак».

Напомним, Пальцев перешёл в «Динамо» из КАМАЗа в июле 2024 года. Его контракт действует до июня 2026 года. В текущем сезоне 23-летний центральный защитник провёл 20 игр, в которых отметился голевой передачей и получил 6 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает Пальцева в 1,2 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что защитник «Локомотива» находится в шорт-листе «Спартака».