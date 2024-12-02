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«Спартак» проявляет интерес к игроку махачкалинского «Динамо»

вчера, 16:23

«Спартак» следит за игрой защитника махачкалинского «Динамо» и сборной России Валентина Пальцева. Футболист является одним из потенциальных кандидатов для усиления обороны «красно-белых». Зимой трансфер маловероятен. Но всё может измениться, если кто-то из защитников покинет «Спартак».

Напомним, Пальцев перешёл в «Динамо» из КАМАЗа в июле 2024 года. Его контракт действует до июня 2026 года. В текущем сезоне 23-летний центральный защитник провёл 20 игр, в которых отметился голевой передачей и получил 6 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает Пальцева в 1,2 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что защитник «Локомотива» находится в шорт-листе «Спартака».

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 20:56
Судя по слухам, что махачкалинцы готовы продать ведущих игроков своего клуба то готовятся к фнл? Последние игры это отражают, а как начинали.
Casa_Nostra_86
Casa_Nostra_86 ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 18:25
Его не видел в деле. А что со своими 176 см он ЦЗ играет?
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 17:07
Лучше бы кипера у Динамо Мх взяли
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 17:07
Куда блин нам центральные защитники? Зачем? Справа в обороне дыра, а они ищут ещё одного центрального защитника, что за болезнь головного мозга там в Лукойле?
Scorp689
Scorp689
вчера в 17:01
Пальцы веером — так себе вентилятор…
Alex_67
Alex_67
вчера в 16:58
Хорошо, что он россиянин...
Хиромант
Хиромант
вчера в 16:42
- Почему бы и нет? Усиление ещё никому не мешало. Главное сделать его вовремя...
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