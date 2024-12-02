Представитель Сильянова об интересе «Спартака»: «Есть смысл переговорить»

Представитель защитника «Локомотива» и сборной России отреагировал на информацию об интересе со стороны «Спартака» к игроку.

Насчёт аренды – это маловероятно. Пока точно никто не обращался, но если заинтересованность есть, имеет смысл переговорить, потому что в прошедшее межсезонье «Локомотив» рассматривал вариант продажи Сильянова.

Летом был интерес со стороны «Динамо», до конкретики не дошло, но с учётом того, что они приобрели игрока из «Рубина» на эту позицию, острой необходимости у них не будет.