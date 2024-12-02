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Представитель Сильянова об интересе «Спартака»: «Есть смысл переговорить»

сегодня, 13:56

Представитель защитника «Локомотива» и сборной России Александра Сильянова Владимир Кузьмичёв отреагировал на информацию об интересе со стороны «Спартака» к игроку.

Насчёт аренды – это маловероятно. Пока точно никто не обращался, но если заинтересованность есть, имеет смысл переговорить, потому что в прошедшее межсезонье «Локомотив» рассматривал вариант продажи Сильянова.

Летом был интерес со стороны «Динамо», до конкретики не дошло, но с учётом того, что они приобрели игрока из «Рубина» на эту позицию, острой необходимости у них не будет.

Ранее сообщалось, что ещё один защитник «Локомотива» входит в шорт-лист «Спартака».

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drug01
drug01
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