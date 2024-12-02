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Глебов близок к переходу в московский клуб

сегодня, 13:03

Полузащитник «Ростова» и сборной России Данил Глебов может перейти в «Динамо» в зимнее трансферное окно. Речь идёт о трансфере за 8 миллионов евро. Представители клуба и игрока уже провели переговоры.

Глебов выступает за «Ростов» с января 2019 года. Его контракт действует до июня 2028 года. В текущем сезоне на счету 25-летнего опорного полузащитника 22 матча, гол, ассист и 4 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает капитана «Ростова» в 8 миллионов евро.

Напомним, летом, помимо «Динамо», в интересах Глебова был заинтересован «Спартак».

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Все комментарии
Тот самый чувак
Тот самый чувак ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 15:36, ред.
Для ЦОПа это нормальное количество ЖК в 22 матчах.
Константин Белых
Константин Белых
сегодня в 15:25
Слава богу ! Уберег бог Спартак от покупки этого рыжего Крооса за 15 лямов! Зимой поинтереснее привезем и помощнее.
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987
сегодня в 14:50
Глебов хороший футболист и мог бы усилить Спартак, но с покупками Барко и Маркьёниса красно - белые стали сильно просидать в физическом человеческом росте, низких игроков в составе Спартака собралось слишком много: Угальде, Маркьёнес, Бангонда, Пруцев, Барко. не обладают гринадёрскими данными Умяров, Денисов, Рябчук...вчера из- за дисквалификации пропускал игру высокий Мартинс и в команде в Краснодаре играло всего трое гринадёров: Максименко в воротах и в центре обороны Дуарте - Бабич, хорошо что центральные защитники снимают весь верх на втором этаже, но этого мало и если не решить эту проблемму рано или поздно какой- нибудь клуб воспользуется малым ростом футболистов Московского Спартака ( думаю не случайно всплывает фигура Сильянова из локомотива как возможное усиление справа в защите в зимнее трансферное окно) так что приобретение Глебова в Спартак поставит вопрос с низким средним ростом команды ещё более остро...а вот если динамо договорится с опорником ростова думаю бело- голубые решат если не все свои проблеммы в опорной зоне, то очень многие. Глебов для динамо будет топовым усилением
Capral
Capral ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 13:39
Приветствую!!!
Деньги, Дружище, деньги. У ростовщиков их много. Достаточно посмотреть, какие зарплаты они себе там выписывают, а ведь это госбанк, якобы...)))
STVA 1
STVA 1
сегодня в 13:26
Зачем уму это!Остался бы в Ростове!
Capral
Capral
сегодня в 13:22
Ничего особенного, но для Лички и его деревенского футбола подойдет. Обычный проходной защитник. Правильно, что Спартак на него не повелся.
a-league
a-league ответ Аксинья (раскрыть)
сегодня в 13:17, ред.
Зато в лице Комарова в команде появилась реинкарнация Тимофея Калачёва, и это радует
a-league
a-league
сегодня в 13:15
Если у Глебова есть желание завязать футболом и повесить бутцы на гвоздь, то можно и в Москву
Аксинья
Аксинья ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 13:15
Гацкана копирует по стилю игры и горчичникам
shlomo
shlomo
сегодня в 13:04
Многовато желтых получает для такого амплуа...
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