Глебов близок к переходу в московский клуб

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сегодня, 13:03

Полузащитник «Ростова» и сборной России может перейти в «Динамо» в зимнее трансферное окно. Речь идёт о трансфере за 8 миллионов евро. Представители клуба и игрока уже провели переговоры.

Глебов выступает за «Ростов» с января 2019 года. Его контракт действует до июня 2028 года. В текущем сезоне на счету 25-летнего опорного полузащитника 22 матча, гол, ассист и 4 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает капитана «Ростова» в 8 миллионов евро.

Напомним, летом, помимо «Динамо», в интересах Глебова был заинтересован «Спартак».