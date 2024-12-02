Гол вратаря «Динамо» Лещука помог команде сыграть вничью с «Ахматом»

«Ахмат» и московское «Динамо» сыграли вничью в матче 17-го тура РПЛ (1:1).
На 22-й минуте Максим Самородов вывел грозненскую команду вперёд. Гости отыгрались на 90+6-й усилиями Игоря Лещука.
«Ахмат» занимает 15-е место в чемпионате России (10 очков). «Динамо» идёт 5-м (32 балл).
А в Спартаке накатанной не было, если вспомнить, какой дятел работал там перед Слишковичем. Но поскольку, для Сп62, Абаскаль футбольный гений, поэтому он его и нахваливал, все два года. Уверен, он и сейчас по нему сохнет...
А в Спартаке накатанной не было, если вспомнить, какой дятел работал там перед Слишковичем. Но поскольку, для Сп62, Абаскаль футбольный гений, поэтому он его и нахваливал, все два года. Уверен, он и сейчас по нему сохнет...