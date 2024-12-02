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Гол вратаря «Динамо» Лещука помог команде сыграть вничью с «Ахматом»

вчера, 20:58
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)1 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

«Ахмат» и московское «Динамо» сыграли вничью в матче 17-го тура РПЛ (1:1).

На 22-й минуте Максим Самородов вывел грозненскую команду вперёд. Гости отыгрались на 90+6-й усилиями Игоря Лещука.

«Ахмат» занимает 15-е место в чемпионате России (10 очков). «Динамо» идёт 5-м (32 балл).

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Все комментарии
Capral
Capral ответ smiliel (раскрыть)
сегодня в 00:24
Кто ж его уволит- он же памятник!!!
Capral
Capral
сегодня в 00:23
Сенатов.

Хорошо сказал! Ну вот, можешь- когда хочешь!!!
smiliel
smiliel
сегодня в 00:12
Да, дожили! Бессмысленная блеклая игра. Упустили победу в Воронеже. В Грозном кое как унесли ноги. Уже и забивать, кроме вратаря некому.
Это просто дикий ужас. Если не хотим скатиться в глубокое пике, надо в зимнюю паузу менять тренера. Потом будет поздно.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 00:07, ред.
Посмотрел на Ю-тубе. Ну Шелия, дал леща, ну артист ! нарочно не придумаешь. Гол надо на него записывать, а не на вратаря "Динамо". А команда - то радовалась голу, как - будто три очка завоевали, а не одно наскребли по сусекам.
Capral
Capral
вчера в 23:13
Пересмотрел еще раз ляп Шелии, и не понял- почему Лещу засчитали этот гол? Шелия сам себе его забил. Это как с Хвичкой, вчера, защитник из под ноги у него мяч выбил на нападающего, а ассист засчитали этому недоразумению. С какой стати?
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 23:07
Ну вот, это уже что-то!!!!!!!)))))))
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:06
...накажем,прикроем...!!!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 23:00
Не, Санёк- этот недостоин такого подарка. Это в Легендарном советском фильме "Офицеры", Юматова наградили краcными революционными шароварами. Так этож ЛЮДИ какие были!!!!!!! В то время, торгашей и ростовщиков к стенке ставили, а не шароварами награждали...
Casa_Nostra_86
Casa_Nostra_86
вчера в 22:57
Спартак такие единичные матчи выдавал и до Слишковича и после. Обычная встряска после увольнения. Ничего тренерского там и близко не было. Слишкович никто как тренер и звать никак. Тем более самый главный матч с Балтикой он про...л. Никаких способностей у него нет.
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:57
...участковой сержант Лещук награждается :
Ев17
Ев17 ответ ABir (раскрыть)
вчера в 22:43
"- У меня свой бизнес, а такси - хобби" )))
Capral
Capral ответ KSY24 (раскрыть)
вчера в 22:26
Федотов, уже в первый свой год в ЦСКА, еще даже не будучи знакомым с составом- выиграл кубок страны и засыпал его серебром чемпионата!!! А на следущий год, попав в страшнейшую ситуацию, в кадровый ужасающий дефицит- держался на плаву, буквально выживая с теми, кто унего был под рукой!!! Посмотрел бы я на хама и грубияна, как бы он справился в такой ситуции....
lotsman
lotsman
вчера в 22:23
Лещук сам до сих пор наверное не понимает как это могло получиться. Такой ляп от Шелия никто не ожидал. А по игре, вообще то, оно должно было проиграть. Ахмат играл лучше.
Фил Кио
Фил Кио
вчера в 22:20
Комментировать такой матч и легко, и сложно: вывод один на обе команды - главных тренеров надо менять срочно.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 22:10
Теперь для меня ясно, что динамовцы будут доигрывать второй круг и "усиленно" готовиться к следующему сезону.
KSY24
KSY24 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:07
Федотову только с ростовскими школьниками играть
Capral
Capral
вчера в 22:06
Когда Слишкович перешел в Оренбург, я сразу сказал- что поболею за него, но он не пожарник и опыта не хватит. Деревенщина, уже не первый год работает тренером, но так и не поумнел, а Слишкович- начинающий тренер и очень способный. А спасать убитую команду, которую ему оставил предыдущий тренер посреди сезона, он не в состоянии. Не надо было соглашаться, он же понимал, что может не справится.

А в Спартаке накатанной не было, если вспомнить, какой дятел работал там перед Слишковичем. Но поскольку, для Сп62, Абаскаль футбольный гений, поэтому он его и нахваливал, все два года. Уверен, он и сейчас по нему сохнет...
Сп62
Сп62 ответ Casa_Nostra_86 (раскрыть)
вчера в 21:58
Он и в Спартаке ничего не показал. Игра шла по накатанной.
Брулин
Брулин
вчера в 21:56
Лещуку надо в полевые переходить, толку больше будет.
pomor445
pomor445 ответ ABir (раскрыть)
вчера в 21:53
А сколько бегает по полю форвардов с душою вратаря? Я о тех, которые мажут в двух метрах от ворот (душа вратаря видимо сопротивляется).
pomor445
pomor445 ответ nik9373 (раскрыть)
вчера в 21:47
Это, если такую номинацию утвердить.
Capral
Capral
вчера в 21:43
Сп62.

Не высказываешь, точно, отвечаешь?))) А как, насчет языка в одно место?
Ну ладно, проехали. Во всем с тобой согласен. Федотов -единственный на сегодня в России системный тренер, умеющий ставить фундаментальный футбол и знающий с чего начинать строительство команды. Но после этого, придется всё перестраивать, а это непросто, даже для Федотова. Но не думаю, что у руководства ростовщиков хватит ума пригласить его.
ABir
ABir
вчера в 21:41
Может этот Лещук в душе форвард, а вратарем работает по необходимости
Сп62
Сп62
вчера в 21:36
Capral
Ты знаешь, что я не высказываю категоричных и оскорбительных заявлений (возраст не позволяет). Я просто констатирую факт: тренерской работы не видно. Желательно в зимний период динамовцам тренера сменить. У Федотова действительно есть принципы, на которых он может строить организованную, стабильную команду.
Casa_Nostra_86
Casa_Nostra_86
вчера в 21:36
Зато суперкомбинационный тренер Слишкович феерит с Оренбургом. Нет. Оренбург сейчас совсем безнадёжен, всё стало только ещё хуже, хотя казалось, что такого быть не может. Но надо ведь думать, прежде чем приглашать тренера, который выдал пару неплохих матчей со Спартаком да и то благодаря встряске из-за увольнения Абаскаля.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 21:32
Лещук красава,спасает Динамо от поражения !!!
Capral
Capral
вчера в 21:27
Сп62.

А чего ты ждал от деревенщины- конструктива заоблачного? Вспомни его работу в Оренбурге- бессистемный, хуторской футбол... Это ж, только такой великий ценитель футбола как гафло- мог такого затащить...
suiw
suiw
вчера в 21:26
Ахмат сегодня заслуживал победы. Динамо провело худший матч за последние 5 лет
Capral
Capral ответ Красно-белый 1987 (раскрыть)
вчера в 21:24
А в прошлом сезоне, Шелия лучше сыграл? Вообще положил мяч на ногу Тюкавину.
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987
вчера в 21:22
нужно нашим комментаторам просто запретить в дополнительное время к матчу начинать плюсовать три очка команде, которая ведёт в счёте с минимальным преимуществом. сколько в этом сезоне ахмат пропускал на последних минутах? 9 раз!!! фортуна им задолжала уже на пару чемпионатов вперёд...ну а если пересмотреть как футболисты с чеченского клуба проводят последние 3-5 минут матча😱 это просто кошмар. детским тренерам нужно вбивать молодым футболистам, что выбивать мяч на угловой на последних секундах встречи - это не спасение! Адамов пнул круглого, а мог выбить легко в аут...ну и с этого углового начались мэмы на всю рабочую неделю😂 сначала стало ясно, что у Соболева в чемпионате 0 голов, а у вратаря динамо Лещука один 🤣 ну и стоит конечно проверить вратаря ахмата Шелию на предмет договорняка🤷‍♂️ в лучшем случае погряз вратарь один и поставил на обе забьют😂 на повторах видно, что так ошибиться как получилось у Шелии без своего желания ну просто нереально
Гость
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