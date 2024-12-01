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«Динамо» Махачкала и «Факел» победителя не выявили

вчера, 20:58
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Махачкала)0 : 0Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)ФакелМатч завершен

Махачкалинское «Динамо» сыграло вничью против «Факела» (0:0) в матче 17-го тура РПЛ.

За 90 минут команды не сумели отметиться результативными действиями.

«Динамо» Махачкала идёт на 11-м месте (17 очков), «Факел» занимает 14-е место (14 очков).

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Все комментарии
gorets004
gorets004
сегодня в 00:16
динамо ничья
shur
shur ответ Хиромант (раскрыть)
сегодня в 00:00
...на юморе только и выживаем...!
Фил Кио
Фил Кио
вчера в 23:40
Перед зимними каникулами решили не портить хорошие отношения.
Хиромант
Хиромант ответ shur (раскрыть)
вчера в 23:11
- Смешно... Ха-ха-ха...
- Ваше-то болото явно покруче нашего. Сочувствую...
shur
shur ответ Хиромант (раскрыть)
вчера в 22:47
...и в догонку... каждый кули(к), своё болото хвалит...!
Хиромант
Хиромант
вчера в 22:15
- Если уже и у прямых конкурентов за место в РПЛ не выигрывать - пора собирать чемоданы во вторую лигу!!! (Первая лига пройдёт транзитом, за один сезон, так как 80% команды разбежится...) Ну а дальше...
Хиромант
Хиромант ответ VeniaminS (раскрыть)
вчера в 21:45
- И кули толку?
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
вчера в 21:34
Динамо Махачкала-!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 21:30
Поделили очки и мирно разбежались.
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