«Динамо» Махачкала и «Факел» победителя не выявили

Махачкалинское «Динамо» сыграло вничью против «Факела» (0:0) в матче 17-го тура РПЛ.
За 90 минут команды не сумели отметиться результативными действиями.
«Динамо» Махачкала идёт на 11-м месте (17 очков), «Факел» занимает 14-е место (14 очков).
Махачкалинское «Динамо» сыграло вничью против «Факела» (0:0) в матче 17-го тура РПЛ.
За 90 минут команды не сумели отметиться результативными действиями.
«Динамо» Махачкала идёт на 11-м месте (17 очков), «Факел» занимает 14-е место (14 очков).
- Ваше-то болото явно покруче нашего. Сочувствую...
- Ваше-то болото явно покруче нашего. Сочувствую...