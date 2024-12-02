«Тоттенхэм» проявляет интерес к полузащитнику ПСВ

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сегодня, 11:29

«Тоттенхэм» заинтересован в приобретении полузащитника ПСВ и сборной США . Также интерес к игроку проявляет «Астон Вилла». Однако переход более вероятен летом, чем в зимнее трансферное окно.

Напомним, Тилльман перешёл в ПСВ из «Баварии» в августе 2023 года. Его контракт действует до июня 2028 года. В текущем сезоне 22-летний атакующий полузащитник сыграл 20 матчей во всех турнирах, в которых забил 8 мячей и отдал 4 результативных передачи. Портал Transfermarkt оценивает Тилльмана в 25 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Бавария» имеет опцию обратного выкупа игрока.