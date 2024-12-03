«Манчестер Сити» готов сделать предложение о покупке полузащитника «Торино»

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сегодня, 11:08

«Манчестер Сити» готов сделать щедрое предложение по покупке полузащитника «Торино» и сборной Италии , чтобы опередить конкурентов. В частности, «Милан» сделал Риччи своей приоритетной трансферной целью.

Сообщается, что «Манчестер Сити» готов предложить 35 миллионов евро за 23-летнего опорного полузащитника. Это будет выгодной сделкой для «Торино», так как в 2022 году «быки» купили Риччи у «Эмполи» за 8,5 миллионов евро.

В текущем сезоне итальянец провёл 14 матчей в Серии А (3 жёлтых карточки) и 2 игры в Кубке Италии (2 ассиста и жёлтая карточка). Контракт Риччи с «Торино» действует до июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 28 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что в «Манчестер Сити» собираются принять радикальные меры, чтобы выйти из кризиса.