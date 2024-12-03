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«Барселона» готова продать Френки де Йонга за € 20 млн

сегодня, 10:04

«Барселона» хочет продать 27-летнего нидерландского полузащитника Френки де Йонга.

По информации источника, руководство клуба готово уже в ближайшее трансферное окно продать игрока за € 20 млн.

Ранее стало известно, что клуб хотел продлить контракт с нидерландцем, направил ему трудовое соглашение несколько месяцев назад, но де Йонг так и не ответил на него.

Напомним, сине-гранатовые приобрели полузащитника в 2019 году за € 85 млн из нидерландского «Аякса». В текущем сезоне де Йонг сыграл в 10 матчах, но результативными действиями не отметился.

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 13:01
Нее) в Челси не платят больших ЗП.
Больше 200к зарабатывает только один игрок, это воспитанник Джеймс. А от Стерлинга избавились. Остальные все меньше 200 тысяч получают
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 11:26
Гвардиола хотел его. Возможно сейчас очень даже придется ко двору в МС
.
Van Vanovich
Van Vanovich ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 11:25
)))
112910415
112910415
сегодня в 10:49
хоть бы согласился кто-нибудь !
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 10:22
Давно пора. Голландский тихоход не тянет быстрый темп Флика.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Romeo 777 (раскрыть)
сегодня в 10:21
Ещё Челси)))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 10:21
Вот это бизнес Лапорта))) учитесь, Аякс и Бенфика))))
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 10:19
С его зар.платой скорее всего только МЮ сможет его подписать из европейских клубов.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:08
Тен Хааг купит себе)))
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