В «Ман Сити» собираются принять радикальные меры, чтобы выйти из кризиса

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сегодня, 10:25

После поражения от «Ливерпуля» (0:2) английские журналисты сообщили, что руководство «Манчестер Сити» собирается принять радикальные меры, чтобы вытянуть клуб из продолжающегося кризиса.

Так, главный тренер команды получит сразу около € 240 млн для трансферов во время зимнего окна.

В английском клубе считают, что недостаточная активность летом 2024 года усугубила ситуацию в «Манчестер Сити» и теперь команда страдает из-за отсутствия глубины состава.

Главными трансферными целями выбрано несколько игроков: («Реал Сосьедад»), («Спортинг») и («Ньюкасл»).