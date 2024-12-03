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ГлавнаяНовостиЗаграница: событияАнглия. Премьер-Лига 2024/2025

В «Ман Сити» собираются принять радикальные меры, чтобы выйти из кризиса

сегодня, 10:25

После поражения от «Ливерпуля» (0:2) английские журналисты сообщили, что руководство «Манчестер Сити» собирается принять радикальные меры, чтобы вытянуть клуб из продолжающегося кризиса.

Так, главный тренер команды Пеп Гвардиола получит сразу около € 240 млн для трансферов во время зимнего окна.

В английском клубе считают, что недостаточная активность летом 2024 года усугубила ситуацию в «Манчестер Сити» и теперь команда страдает из-за отсутствия глубины состава.

Главными трансферными целями выбрано несколько игроков: Мартин Субименди («Реал Сосьедад»), Виктор Дьёкереш («Спортинг») и Бруно Гимарайнс («Ньюкасл»).

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 11:23
неожиданные меры !
я думал, запрут команду в подвале ...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 11:09, ред.
Чемпионат настолько мощный, что у любой команды, даже лидера последних лет, могут наступить кратковременные "расстройства сознания". В "МС" играют люди, а не роботы, и как бы ты ни хотел, как бы ни сопротивлялся, в какой-то момент спад просто ОБЯЗАН наступить. Кто бы ни играл, кто бы ни тренировал. Испанский, немецкий с "Байером" чемпионаты вам ни о чём не говорят ? Выйти из пике с наименьшими потерями - вот в чём заключается искусство любой команды, не только "МС".
adekvat
adekvat
сегодня в 11:01
Может тренера проще поменять?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 10:40
Радикальные меры ? Когда команда идет на 2- м месте в АПЛ ? В МЮ приняли радикальные меры, - взяли Тен Хага порулить, а потом продали часть пакета акций Рэдклиффу, который оставил голландца окончательно добивать клуб. Результат впечатляющий.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 10:37
Может дешевле обойдётся новый тренер?)
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:29
Летом еще закупаться надо было...
А щас максимум опорника возьмут, но и этого достаточно!))
Все равно зреет перестройка, и все проблемы за одно ТО не решить
Гость
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