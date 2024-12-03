В «Ман Сити» собираются принять радикальные меры, чтобы выйти из кризиса

После поражения от «Ливерпуля» (0:2) английские журналисты сообщили, что руководство «Манчестер Сити» собирается принять радикальные меры, чтобы вытянуть клуб из продолжающегося кризиса.
Так, главный тренер команды Пеп Гвардиола получит сразу около € 240 млн для трансферов во время зимнего окна.
В английском клубе считают, что недостаточная активность летом 2024 года усугубила ситуацию в «Манчестер Сити» и теперь команда страдает из-за отсутствия глубины состава.
Главными трансферными целями выбрано несколько игроков: Мартин Субименди («Реал Сосьедад»), Виктор Дьёкереш («Спортинг») и Бруно Гимарайнс («Ньюкасл»).
я думал, запрут команду в подвале ...
я думал, запрут команду в подвале ...
А щас максимум опорника возьмут, но и этого достаточно!))
Все равно зреет перестройка, и все проблемы за одно ТО не решить
А щас максимум опорника возьмут, но и этого достаточно!))
Все равно зреет перестройка, и все проблемы за одно ТО не решить