Аморим: «За Мазрауи будущее „Манчестер Юнайтед“»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» высказался о 27-летнем правом защитнике клуба .

Он игрок высшего класса. Он понимает игру. Он знает, как атаковать, он очень техничен, очень хорош в защите и очень хорош один на один. Он современный игрок. Я думаю, что он будущее нашей команды. Когда вы думаете о нём, то понимаете, что нам нужно больше игроков, таких как Нуссаир, которые могут контролировать темп, они действительно очень хороши и комфортно обращаются с мячом. Так что я действительно доволен им.