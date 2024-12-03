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Аморим: «За Мазрауи будущее „Манчестер Юнайтед“»

сегодня, 10:55

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался о 27-летнем правом защитнике клуба Нуссаире Мазрауи.

Он игрок высшего класса. Он понимает игру. Он знает, как атаковать, он очень техничен, очень хорош в защите и очень хорош один на один. Он современный игрок. Я думаю, что он будущее нашей команды. Когда вы думаете о нём, то понимаете, что нам нужно больше игроков, таких как Нуссаир, которые могут контролировать темп, они действительно очень хороши и комфортно обращаются с мячом. Так что я действительно доволен им.

27-летний игрок перешёл в стан «красных дьяволов» минувшим летом из «Баварии».

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Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 11:23
Действительно универсальный игрок. Техничен. Боец! Никогда не жалуется. Бавария не смогла его нормально применить.
Гость
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