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Слот рассказал о планах «Ливерпуля» на зимнем трансферном рынке

сегодня, 12:15

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот рассказал о планах мерсисайдского клуба на зимнем трансферном рынке. Нидерландский специалист намекнул, что «красные» постараются приобрести какого-нибудь игрока, если предоставится такая возможность.

Мы постоянно обсуждаем этот вопрос, вне зависимости от того, открыто окно или нет. Да, сейчас меня беспокоит тот факт, что у нас отсутствуют из-за травм три защитника, но когда зимнее окно откроется, они уже вернутся из лазарета. Я доволен нашим составом. Однако этот клуб не раз доказывал, что готов сделать то, что нужно сделать, если есть такая возможность. Вспомните вратаря, которого мы приобрели летом и которого даже нет с нами прямо сейчас. Мы чувствовали, что у нас есть шанс купить его, и сделали это. «Ливерпуль» всегда так поступает.

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mgv4kfasyfgx
mgv4kfasyfgx
сегодня в 13:58
Когда в резерве есть лишние миллионы можно и игроков прикупать. Сложнее, когда их нет.
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