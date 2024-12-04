Слот рассказал о планах «Ливерпуля» на зимнем трансферном рынке

Главный тренер «Ливерпуля» рассказал о планах мерсисайдского клуба на зимнем трансферном рынке. Нидерландский специалист намекнул, что «красные» постараются приобрести какого-нибудь игрока, если предоставится такая возможность.

Мы постоянно обсуждаем этот вопрос, вне зависимости от того, открыто окно или нет. Да, сейчас меня беспокоит тот факт, что у нас отсутствуют из-за травм три защитника, но когда зимнее окно откроется, они уже вернутся из лазарета. Я доволен нашим составом. Однако этот клуб не раз доказывал, что готов сделать то, что нужно сделать, если есть такая возможность. Вспомните вратаря, которого мы приобрели летом и которого даже нет с нами прямо сейчас. Мы чувствовали, что у нас есть шанс купить его, и сделали это. «Ливерпуль» всегда так поступает.