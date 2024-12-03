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Стал известен состав корзин для жеребьёвки Клубного чемпионата мира-2025

03 декабря 2024, 19:55

Сформированы корзины для жеребьёвки Клубного чемпионата мира 2025 года. Сама процедура жеребьёвки пройдёт 5 декабря.

32 команды распределены по четырём корзинам по восемь команд в каждой.

Корзина 1: «Манчестер Сити» (Англия), «Реал Мадрид» (Испания), «Бавария» (Германия), «Пари Сен-Жермен» (Франция), «Фламенго» (Бразилия), «Палмейрас» (Бразилия), «Ривер Плейт» (Аргентина), Флуминенсе (Бразилия)

Корзина 2: «Челси» (Англия), «Боруссия Дортмунд» (Германия), «Интер» (Италия), «Порту» (Португалия), «Атлетико Мадрид» (Испания), «Бенфика» (Португалия), «Ювентус» (Италия), «Ред Булл Зальцбург» (Австрия)

Корзина 3: «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия), «Ульсан Хьюндай» (Южная Корея), «Аль-Ахли» (Египет), «Видад Касабланка» (Марокко), «Монтеррей» (Мексика), «Леон» (Мексика), «Бока Хуниорс» (Аргентина), «Ботафого» (Бразилия)

Корзина 4: «Урава Рэд Даймондс» (Япония), «Аль-Аин» (ОАЭ), «Эсперанс» (Тунис), «Мамелоди Сандаунс» (ЮАР), «Пачука» (Мексика), «Сиэтл Саундерс» (США), «Окленд Сити» (Новая Зеландия), «Интер Майами» (США).

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Все комментарии
FootFun
FootFun
04 декабря в 13:10
Что это за недолигачемпионов
R. Carlos
R. Carlos
04 декабря в 06:54, ред.
Вперед за травмами !!!
И так календарь перегружен
Упразднить КЧМ и оставить или отбор как раньше на евро и ЧМ или лигу наций
Aidos Ayazov
Aidos Ayazov ответ Андрей Рудаков (раскрыть)
03 декабря в 23:42
И не будет )))
протон
протон
03 декабря в 21:18
Мертворожденная затея.
С географией топ клубов всё очень печально. Фактически это только топ-5 из Европы.
Со сборными ЧМ прокатывает, потому что как раз с европейских клубов 90% состава сборные и набирают.

За 20 лет только Челси умудрился не взять полутоварищеский КЧМ.
Зачем создавать турнир, который априори слабее ежегодной ЛЧ?
Ice van Reed
Ice van Reed ответ sihafazatron (раскрыть)
03 декабря в 21:08, ред.
Денег и Саудиты отсыпят если там Скперлигу провести, а Арабскими клубами, вражда стран враждой, а деньги любят все
P.S. Мысли со второй ветки собрал до кучи)
Ice van Reed
Ice van Reed ответ sihafazatron (раскрыть)
03 декабря в 21:06
Всегда есть Суперлига и полноценная замена ЛЧ, Фифа не всесильны, а вот их кураторы с США если турнир сорвётся или не те приедут, могут очередной рейд в штаб Фифа устроить))
sihafazatron
sihafazatron ответ Ice van Reed (раскрыть)
03 декабря в 21:02
Маловероятно....бабки никому не помешают. Да и против фифа переть не стоит)
Ice van Reed
Ice van Reed ответ sihafazatron (раскрыть)
03 декабря в 21:01
Не иначе весело будет, если бойкотируют этот балаган многие клубы из ЛЧ
sihafazatron
sihafazatron
03 декабря в 21:00
Товарищеские турнир
Ice van Reed
Ice van Reed
03 декабря в 20:59
Можно третьими составами играть не ФИФА навязывать клубам кто лучший на данный момент
Андрей Рудаков
Андрей Рудаков
03 декабря в 20:35
А вот мне интересен был бы такой турнир,если бы в нем участвовали основы команд да еще статус турнира был бы не ниже Лиги чемпионов...а то мы рискуем увидеть унылые матчи,европейским клубам лишняя нагрузка лидерам не нужна
Андрей Рудаков
Андрей Рудаков ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
03 декабря в 20:16
Наших там и не было бы )))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
03 декабря в 20:07
Вообще не интересно, там наших нет...
Ironigor
Ironigor
03 декабря в 19:56
Очень интересно кто с кем будет играть .
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