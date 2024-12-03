Стал известен состав корзин для жеребьёвки Клубного чемпионата мира-2025

Сформированы корзины для жеребьёвки Клубного чемпионата мира 2025 года. Сама процедура жеребьёвки пройдёт 5 декабря.
32 команды распределены по четырём корзинам по восемь команд в каждой.
Корзина 1: «Манчестер Сити» (Англия), «Реал Мадрид» (Испания), «Бавария» (Германия), «Пари Сен-Жермен» (Франция), «Фламенго» (Бразилия), «Палмейрас» (Бразилия), «Ривер Плейт» (Аргентина), Флуминенсе (Бразилия)
Корзина 2: «Челси» (Англия), «Боруссия Дортмунд» (Германия), «Интер» (Италия), «Порту» (Португалия), «Атлетико Мадрид» (Испания), «Бенфика» (Португалия), «Ювентус» (Италия), «Ред Булл Зальцбург» (Австрия)
Корзина 3: «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия), «Ульсан Хьюндай» (Южная Корея), «Аль-Ахли» (Египет), «Видад Касабланка» (Марокко), «Монтеррей» (Мексика), «Леон» (Мексика), «Бока Хуниорс» (Аргентина), «Ботафого» (Бразилия)
Корзина 4: «Урава Рэд Даймондс» (Япония), «Аль-Аин» (ОАЭ), «Эсперанс» (Тунис), «Мамелоди Сандаунс» (ЮАР), «Пачука» (Мексика), «Сиэтл Саундерс» (США), «Окленд Сити» (Новая Зеландия), «Интер Майами» (США).
И так календарь перегружен
Упразднить КЧМ и оставить или отбор как раньше на евро и ЧМ или лигу наций
И так календарь перегружен
Упразднить КЧМ и оставить или отбор как раньше на евро и ЧМ или лигу наций
С географией топ клубов всё очень печально. Фактически это только топ-5 из Европы.
Со сборными ЧМ прокатывает, потому что как раз с европейских клубов 90% состава сборные и набирают.
За 20 лет только Челси умудрился не взять полутоварищеский КЧМ.
Зачем создавать турнир, который априори слабее ежегодной ЛЧ?
С географией топ клубов всё очень печально. Фактически это только топ-5 из Европы.
Со сборными ЧМ прокатывает, потому что как раз с европейских клубов 90% состава сборные и набирают.
За 20 лет только Челси умудрился не взять полутоварищеский КЧМ.
Зачем создавать турнир, который априори слабее ежегодной ЛЧ?
P.S. Мысли со второй ветки собрал до кучи)
P.S. Мысли со второй ветки собрал до кучи)