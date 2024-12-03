Стал известен состав корзин для жеребьёвки Клубного чемпионата мира-2025

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03 декабря 2024, 19:55

Сформированы корзины для жеребьёвки Клубного чемпионата мира 2025 года. Сама процедура жеребьёвки пройдёт 5 декабря.

32 команды распределены по четырём корзинам по восемь команд в каждой.

Корзина 1: «Манчестер Сити» (Англия), «Реал Мадрид» (Испания), «Бавария» (Германия), «Пари Сен-Жермен» (Франция), «Фламенго» (Бразилия), «Палмейрас» (Бразилия), «Ривер Плейт» (Аргентина), Флуминенсе (Бразилия)

Корзина 2: «Челси» (Англия), «Боруссия Дортмунд» (Германия), «Интер» (Италия), «Порту» (Португалия), «Атлетико Мадрид» (Испания), «Бенфика» (Португалия), «Ювентус» (Италия), «Ред Булл Зальцбург» (Австрия)

Корзина 3: «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия), «Ульсан Хьюндай» (Южная Корея), «Аль-Ахли» (Египет), «Видад Касабланка» (Марокко), «Монтеррей» (Мексика), «Леон» (Мексика), «Бока Хуниорс» (Аргентина), «Ботафого» (Бразилия)