Брянское «Динамо» рассматривает Канчельскиса на должность главного тренера

Исполнительный директор брянского «Динамо» Андрей Козлов сообщил источнику, что клуб рассматривает российского специалиста в качестве нового главного тренера.

Последним местом работы бывшего игрока «Манчестер Юнайтед» был «Мурас Юнайтед» из Кыргызстана, который он покинул 1 июля.

Варианты есть всегда. Пока ещё ничего по новому тренеру не ясно. Андрея Антанасовича Канчельскиса я знаю давно, работал с ним. Мы рассматриваем вариант с его назначением.

Находимся ли с ним в процессе переговоров? Да. Ищем тренера. Но мы сейчас со многими специалистами общаемся. В том числе с ним.