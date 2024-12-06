Брянское «Динамо» рассматривает Канчельскиса на должность главного тренера

Исполнительный директор брянского «Динамо» Андрей Козлов сообщил источнику, что клуб рассматривает российского специалиста Андрея Канчельскиса в качестве нового главного тренера.
Последним местом работы бывшего игрока «Манчестер Юнайтед» был «Мурас Юнайтед» из Кыргызстана, который он покинул 1 июля.
Варианты есть всегда. Пока ещё ничего по новому тренеру не ясно. Андрея Антанасовича Канчельскиса я знаю давно, работал с ним. Мы рассматриваем вариант с его назначением.
Находимся ли с ним в процессе переговоров? Да. Ищем тренера. Но мы сейчас со многими специалистами общаемся. В том числе с ним.
В ноябре «Динамо» в стыковых матчах уступило омскому «Иртышу» (0:0, 0:2) и покинуло дивизион «А» Второй лиги.