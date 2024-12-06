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ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияРоссия. Вторая лига. Дивизион «А» 2024/2025

Брянское «Динамо» рассматривает Канчельскиса на должность главного тренера

вчера, 09:45

Исполнительный директор брянского «Динамо» Андрей Козлов сообщил источнику, что клуб рассматривает российского специалиста Андрея Канчельскиса в качестве нового главного тренера.

Последним местом работы бывшего игрока «Манчестер Юнайтед» был «Мурас Юнайтед» из Кыргызстана, который он покинул 1 июля.

Варианты есть всегда. Пока ещё ничего по новому тренеру не ясно. Андрея Антанасовича Канчельскиса я знаю давно, работал с ним. Мы рассматриваем вариант с его назначением.

Находимся ли с ним в процессе переговоров? Да. Ищем тренера. Но мы сейчас со многими специалистами общаемся. В том числе с ним.

В ноябре «Динамо» в стыковых матчах уступило омскому «Иртышу» (0:0, 0:2) и покинуло дивизион «А» Второй лиги.

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2ary57r8kd7e
2ary57r8kd7e
вчера в 10:39
Этот стелет хорошо, а реально никого нормально не тренировал.
Гость
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