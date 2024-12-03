Бывший игрок «Спартака» стал спортивным директором «Торпедо»

1733224705

сегодня, 14:18

Ари сообщил, что стал спортивным директором «Торпедо».

Подтверждаю: я — новый спортивный директор «Торпедо». Уже нахожусь в России.

Напомним, в РПЛ Ари выступал за «Спартак», «Краснодар» и «Локомотив» (с которым выигрывал кубок и чемпионат), а также имеет в своём активе две игры за сборную России. В текущем году 38-летний бразилец сыграл 20 матчей за «Атлетико-Сеаренсе», в которых забил 9 мячей.

После 21-го тура «Торпедо» занимает вторую строчку в турнирной таблице Первой лиги. Ранее сообщалось, что «чёрно-белые» проведут сборы в Турции.