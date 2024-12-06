Умерла легендарная сотрудница «Манчестер Юнайтед». Ей было 85 лет

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вчера, 11:41

В возрасте 85 лет умерла легендарная сотрудница «Манчестер Юнайтед» Кэт Фиппс.

Болевшая за команду с детства, она проработала в клубе более 55 лет на различных должностях. Она начала работу в МЮ в сентябре 1968 года, став оператором, и вскоре завела дружеские отношения с главным тренером Мэттом Басби, его ассистентом Джимми Мёрфи и звёздным составом клуба, который в тот год выиграл Кубок европейских чемпионов.

В последующие годы она стала ключевым членом офисного персонала «Юнайтед», позже была администратором тренировочной площадки.

Как отметила клубная пресс-служба, вклад Кэт в общее дело всегда признавали окружающие. Когда её муж Ричард ушёл из жизни, Алекс Фергюсон взял свою команду на похороны, чтобы отдать дань уважения и поддержать Кэт в тяжёлое время. Во время карантина в 2020 году её дома навещали игроки и сотрудники, которые хотели составить ей компанию.

В 2022-м Ассоциация менеджеров лиги наградила Фиппс наградой «За заслуги перед футболом», с чем её публично поздравили Дэвид Бекхэм, Гари Невилл и другие, оценившие роль Кэт в их карьере и повседневной работе клуба.