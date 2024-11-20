Матерацци хочет поговорить с Зиданом

Экс-игрок сборной Италии заявил о готовности поговорить с бывшим футболистом национальной команды Франции . В финале чемпионата мира 2006 Зидан ударил Матерацци, отреагировав на оскорбление.

Я не общался с Зинедином Зиданом с того дня, я никогда не разговаривал с ним ни до, ни после. У нас нет никаких отношений. Он легенда футбола, и я очень уважаю его как футболиста и тренера, выигравшего Лигу чемпионов трижды подряд.

Я больше не жду извинений, но с удовольствием побеседовал бы с ним сейчас, когда прошло столько лет. Нет проблем.