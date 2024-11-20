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Матерацци хочет поговорить с Зиданом

вчера, 15:36

Экс-игрок сборной Италии Марко Матерацци заявил о готовности поговорить с бывшим футболистом национальной команды Франции Зинедином Зиданом. В финале чемпионата мира 2006 Зидан ударил Матерацци, отреагировав на оскорбление.

Я не общался с Зинедином Зиданом с того дня, я никогда не разговаривал с ним ни до, ни после. У нас нет никаких отношений. Он легенда футбола, и я очень уважаю его как футболиста и тренера, выигравшего Лигу чемпионов трижды подряд.

Я больше не жду извинений, но с удовольствием побеседовал бы с ним сейчас, когда прошло столько лет. Нет проблем.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:15, ред.
"Я больше не жду извинений.."....)))
Такой тип скользкий....
Провоцировал...шептал там гадости...потом кривлялся полчаса изображая муки....
А теперь он не ждёт извинений....)))
Забыл бы тот свой позор...и не вспоминал бы никогда....а он наоборот гордится...."меня сам Зидан забодал"....
Ещё и книгу напишет...))
xzutp9ne2d6x
xzutp9ne2d6x
вчера в 18:06
Марко похоже нарывается ещё на одну оплюху
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:31
...бонджорно синьор П И А Р И Щ Е !!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 17:25
Зидан давно сказал, что не гордится тем эпизодом . Но это часть его жизни. вспоминаю слова Рамоса: "Все, к чему прикасается Зидан, превращается в золото". Зизу легендарен. Выиграл все, как игрок и тренер. Осталось только сборную возглавить и выиграть ЧМ..да и Матерацци после того как его коснулась лысая голова Зидана, тоже выиграл скудетто и лигу чемпионов))прав был Рамос
112910415
112910415
вчера в 17:23
всё же хочется закончить давний монолог ?!
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:14
Судя по всему Марко, таким способом, решил напомнить о себе . Только одного не учитывает . С годами у человека лобная кость мягче не становится...)
Capral
Capral
вчера в 16:29
А что это он вдруг вспомнил? Поступок Зидана не оправдываю, как и не оправдываю любое насилие, как на поле, так и вне его, тем более, точно неизвестно, что случилось и что, конкретно сказал Матерацци... Можно было по мужски "побеседовать" после игры. Но на мой взгляд, при всём Уважении к Зидану, его действия были в определенной мере показушными и на публику. Но если виноваты оба, то почему извиняться должен только Зидан?
Alex_67
Alex_67
вчера в 16:25
Так он, оказывается, еще и извинений ждал, трусливое гмо? Ты бы лучше избегал Зидана, подлый провокатор... Ведь легенда может и добавить. Лично мне Матерацци хочется оскорбить незензурно. Интересно, о чем гмо может говорить с мужчиной?
HE ЭгО иСТ
HE ЭгО иСТ
вчера в 16:21
Поговорить с Зиданом может только Месси. Это известно.. ☝️
shlomo2
shlomo2
вчера в 16:13
Интересно, а сумеет ли Зизи повторить тот удар еще раз....:)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:06
Долго же он набирался храбрости...
youtomee
youtomee
вчера в 15:45
а он еще ждал извинений?) интересный персонаж
mq4j3kc9ytge
mq4j3kc9ytge
вчера в 15:44, ред.
Я больше не жду извинений, но с удовольствием побеседовал бы с ним сейчас, когда прошло столько лет. Нет проблем.

Ну вы тут пока начинайте беседовать , а мы сейчас сразу быстренько в скорую позвоним! Я бы поставил в вашей беседе на победу Зизу нокаутом.
allemz
allemz
вчера в 15:43
Да кому ты вообще нужен??
Кто ещё с кем хотел поговорить, Соккер?
Гость
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