Матерацци хочет поговорить с Зиданом

Экс-игрок сборной Италии Марко Матерацци заявил о готовности поговорить с бывшим футболистом национальной команды Франции Зинедином Зиданом. В финале чемпионата мира 2006 Зидан ударил Матерацци, отреагировав на оскорбление.
Я не общался с Зинедином Зиданом с того дня, я никогда не разговаривал с ним ни до, ни после. У нас нет никаких отношений. Он легенда футбола, и я очень уважаю его как футболиста и тренера, выигравшего Лигу чемпионов трижды подряд.
Я больше не жду извинений, но с удовольствием побеседовал бы с ним сейчас, когда прошло столько лет. Нет проблем.
Ну вы тут пока начинайте беседовать , а мы сейчас сразу быстренько в скорую позвоним! Я бы поставил в вашей беседе на победу Зизу нокаутом.
Ну вы тут пока начинайте беседовать , а мы сейчас сразу быстренько в скорую позвоним! Я бы поставил в вашей беседе на победу Зизу нокаутом.