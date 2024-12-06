«Интер Майами» готов подписать Неймара

Совладелец «Интер Майами» Хорхе Мас заявил, что «Интер Майами» готов подписать .

Ключевой момент – если он станет доступен. Сейчас он игрок «Аль-Хиляля», он недоступен для нас. Я всегда говорил, что мы стремимся приводить в нашу команду больших игроков. У нас много ограничений и запретов в составе, но у нас неограниченный бюджет. Мы стремимся к этому. Если когда-нибудь появится возможность привезти игрока калибра Неймара, мы не будем колебаться. Это зависит не только от меня, но и от игрока и лиги. Но да, мы стремимся создать здесь отличный состав.