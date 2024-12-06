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«Интер Майами» готов подписать Неймара

вчера, 18:59

Совладелец «Интер Майами» Хорхе Мас заявил, что «Интер Майами» готов подписать Неймара.

Ключевой момент – если он станет доступен. Сейчас он игрок «Аль-Хиляля», он недоступен для нас. Я всегда говорил, что мы стремимся приводить в нашу команду больших игроков. У нас много ограничений и запретов в составе, но у нас неограниченный бюджет. Мы стремимся к этому. Если когда-нибудь появится возможность привезти игрока калибра Неймара, мы не будем колебаться. Это зависит не только от меня, но и от игрока и лиги. Но да, мы стремимся создать здесь отличный состав.

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Все комментарии
протон
протон ответ Casa_Nostra_86 (раскрыть)
вчера в 21:12
Да, уважаемый, вы правильно подметили, свою позицию не поменяю. Но сегодня было сказано с сарказмом. Именно по этому случаю поставил улыбочки).
Есть такая пчела, как трутень. Она больше пользы приносит в улье нежели чем этот карнавал диджей-травматолог. Трутень оплодоворяет улей и участвует в процессах хотя пчеловоды его часто пинцетом удаляют из семьи. Приина удаления он очень много жрет мед игроков)
Casa_Nostra_86
Casa_Nostra_86 ответ протон (раскрыть)
вчера в 20:22
Ты же сильно хотел, что бы его в СА не было.
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т
вчера в 19:21
Не надо входить в реку дважды.. МСН был только один и он остался в прошлом.. ☝️
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:14
Его и в саудитии неплохо кормят)))
протон
протон
вчера в 19:11
а санаторий у вас там есть в Майами?
А самому игроку оно надо?)))
Оставьте в покое игрока в СА ему и там хорошо. )))
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:05
А почему бы и нет, ведь в Майями тоже есть шикарное казино...)))
stanichnik
stanichnik
вчера в 19:04
Сложно сейчас давать оценку физической формы Неймара, но если всё нормально, то старая тройка Неймар-Месси-Суарес ещё могла бы попылить в МЛС.
Гость
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