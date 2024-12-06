Совладелец «Интер Майами» Хорхе Мас заявил, что «Интер Майами» готов подписать Неймара.
Ключевой момент – если он станет доступен. Сейчас он игрок «Аль-Хиляля», он недоступен для нас. Я всегда говорил, что мы стремимся приводить в нашу команду больших игроков. У нас много ограничений и запретов в составе, но у нас неограниченный бюджет. Мы стремимся к этому. Если когда-нибудь появится возможность привезти игрока калибра Неймара, мы не будем колебаться. Это зависит не только от меня, но и от игрока и лиги. Но да, мы стремимся создать здесь отличный состав.
Есть такая пчела, как трутень. Она больше пользы приносит в улье нежели чем этот карнавал диджей-травматолог. Трутень оплодоворяет улей и участвует в процессах хотя пчеловоды его часто пинцетом удаляют из семьи. Приина удаления он очень много жрет мед игроков)
Есть такая пчела, как трутень. Она больше пользы приносит в улье нежели чем этот карнавал диджей-травматолог. Трутень оплодоворяет улей и участвует в процессах хотя пчеловоды его часто пинцетом удаляют из семьи. Приина удаления он очень много жрет мед игроков)
А самому игроку оно надо?)))
Оставьте в покое игрока в СА ему и там хорошо. )))
А самому игроку оно надо?)))
Оставьте в покое игрока в СА ему и там хорошо. )))