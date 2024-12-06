«Интер» проявляет интерес к полузащитнику «Боки Хуниорс»

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вчера, 16:37

«Интер» заинтересован в приобретении полузащитника «Боки Хуниорс» и олимпийской сборной Аргентины . Также игрока хотят подписать «Порту» и «Фенербахче».

Медина — воспитанник «Боки Хуниорс». Его контракт действует до декабря 2027 года. В текущем сезоне 22-летний центральный полузащитник сыграл 30 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 мяча, отдал 3 голевых передачи и получил 7 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает Медину в 13 миллионов евро.

Ранее интерес к игроку проявлял «Зенит».