Угальде заявил, что РПЛ сложнее чемпионата Нидерландов

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вчера, 20:29

Нападающий московского «Спартака» рассказал, почему Российская Премьер-Лига для него сложнее, чем чемпионат Нидерландов.

Для нападающих чемпионат России сложнее, тут больше борьбы. И конкуренция тоже выше: шесть ведущих клубов стремятся взять титул, остальные бьются в каждой игре. Кроме того, в Нидерландах даже аутсайдеры действуют в открытой манере, оставляют свободные зоны.