Угальде заявил, что РПЛ сложнее чемпионата Нидерландов

Нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде рассказал, почему Российская Премьер-Лига для него сложнее, чем чемпионат Нидерландов.
Для нападающих чемпионат России сложнее, тут больше борьбы. И конкуренция тоже выше: шесть ведущих клубов стремятся взять титул, остальные бьются в каждой игре. Кроме того, в Нидерландах даже аутсайдеры действуют в открытой манере, оставляют свободные зоны.
22-летний костариканец присоединился к «красно-белым» в начале 2024 года, перейдя из нидерландского «Твенте». С 14 голами в 17 матчах РПЛ Угальде является лучшим бомбардиром чемпионата.
В РПЛ не просто больше борьбы, она жёстче, атлетичнее и в ней значительно популярнее оборонительный футбол. Большинство нидерландских клубов здесь не справились бы.
По крайней мере до тех пор, пока не нашли бы в себе силы для привыкания и перестройки игры.
Проще говоря, при переходе из Эредивизии в РПЛ адаптация очень даже нужна, а при обратном движении- практически нет.
В РПЛ не просто больше борьбы, она жёстче, атлетичнее и в ней значительно популярнее оборонительный футбол. Большинство нидерландских клубов здесь не справились бы.
По крайней мере до тех пор, пока не нашли бы в себе силы для привыкания и перестройки игры.
Проще говоря, при переходе из Эредивизии в РПЛ адаптация очень даже нужна, а при обратном движении- практически нет.