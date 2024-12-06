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Угальде заявил, что РПЛ сложнее чемпионата Нидерландов

вчера, 20:29

Нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде рассказал, почему Российская Премьер-Лига для него сложнее, чем чемпионат Нидерландов.

Для нападающих чемпионат России сложнее, тут больше борьбы. И конкуренция тоже выше: шесть ведущих клубов стремятся взять титул, остальные бьются в каждой игре. Кроме того, в Нидерландах даже аутсайдеры действуют в открытой манере, оставляют свободные зоны.

22-летний костариканец присоединился к «красно-белым» в начале 2024 года, перейдя из нидерландского «Твенте». С 14 голами в 17 матчах РПЛ Угальде является лучшим бомбардиром чемпионата.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:49
ну, так оно и есть
баск
баск ответ djaich (раскрыть)
вчера в 22:07, ред.
Согласен, но только отчасти.
Английский и немецкий футболы, к примеру, тоже не чужды склонности
к жёсткости и атлетизму, а итальянский и уругвайский с удовольствием
культивируют оборонительные схемы.

И в их случаях всё это не является заменителем мастерства, верно? (хотя у некоторых наших- Факел, Махачкала- конечно является).
Советский футбол тоже был весьма атлетичен, оставив это, можно сказать,
в наследство российскому..

Ну и потом, Угальде ведь не утверждает, что российский футбол интереснее нидерландского, он сказал лишь, что тот сложнее..
Я бы добавил- и изнурительнее).

Голландцы, бельгийцы, датчане, они же все как дети- просто играют в футбол.
А мы- работаем, трудимся, хотя способные парни, не только трудяги,
встречаются и у нас)

Например, тот же Глушенков по прошлому сезону- один из сильнейших
ассистентов Европы..
протон
протон
вчера в 22:02
Главное коррумпированности по меньше и без ошибок судейских коллег.
djaich
djaich ответ баск (раскрыть)
вчера в 21:45
Не знаю, но все качества, перечисленные вами как отличительная черта РПЛ, похоже проявляются не от хорошей жизни. Используемые у нас защитные концепции и склонность к борьбе - сбою темпа показывают на отсутствие качественных исполнителей в каждой из линий и при дальнейшей культивации подобной игры они и не появятся. Попытки выстроить защитные редуты за счёт числа снижают мотивацию расти в игровом плане, брать лидерство, ответственность на себя, тащить игру на морально-волевых, при этом массовые ошибки игроков отнюдь не исчезают, лишь несколько минимизируются за счёт взаимной массовой подстраховки. Голландцы запредельных целей не ставят, их задача есть воспитать потенциально выдающегося, профпригодного игрока для продажи и почти сразу с ним расстаться, не более. Для их раскрытия больше подходит открытая манера игры, когда каждый несет ответственность за свою роль в составе и отрабатывает на поле как вол. Может быть так?
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:38
Сила есть ума не надо)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:10
Слишком много стало этого бегуна...
баск
баск
вчера в 20:55
Он прав, как бы не хихикали ненавистники РПЛ.

В РПЛ не просто больше борьбы, она жёстче, атлетичнее и в ней значительно популярнее оборонительный футбол. Большинство нидерландских клубов здесь не справились бы.

По крайней мере до тех пор, пока не нашли бы в себе силы для привыкания и перестройки игры.
Проще говоря, при переходе из Эредивизии в РПЛ адаптация очень даже нужна, а при обратном движении- практически нет.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 20:39
У нас много клубов которые не справляются с давлением и садятся в оборону и других клубов которые не очень то умеют эту оборону вскрывать, зато умеют давить владением вот и получается такой футбольный паралич чемпионата.
Гость
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