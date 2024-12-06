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Черданцев: «Проблема „Зенита“ в том, что у них перебор хороших игроков»

вчера, 20:13

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев считает, что проблема «Зенита» заключается в большом количестве сильных футболистов.

Проблема команды, на мой взгляд, в том, что у них слишком много хороших футболистов. Это может быть звучит парадоксально, но это так. Все хотят играть, у всех примерно одинаково хороший класс – кого выбирать тренерскому штабу? У них перебор качественных игроков, столько футболистов в чемпионате России не нужно. Постоянные перемены позиций и передергивания состава не ведут к сыгранности. К концу первой части нет представления, кто у «Зенита» основной игрок в атаке. Посмотрите, каким количеством игроков играет Анчелотти. Максимум 15-16 игроков. Даже мадридский «Реал» не имеет в своем распоряжении два состава, хотя мог бы. Сыгранность, на мой взгляд, важнее длинны скамейки. Тем более речь все‑таки о чемпионате России, а не Испании. Возможно, «Зениту» стоит посмотреть на пример мадридского «Реала» и изменить подход к комплектованию состава.

В воскресенье клуб из Санкт‑Петербурга дома проиграл «Крыльям Советов» со счетом 2:3.

«Зенит» с 39 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:54
а к талантливому тренеру нет вопросов ?
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 23:04
Интересно другое. Все предыдущие, чемпионские, сезоны известный комментатор ни словом не обмолвился на эту тему. Но как только "Зенит" чуть-чуть забуксовал, Черданцев выскочил со своим весьма спорным мнением как чёртик из табакерки. Одним словом, держит нос по ветру. Молодец.
nubom
nubom
вчера в 21:44
"...Все хотят играть...". Вся беда в том, что все как раз и НЕ хотят играть...
протон
протон
вчера в 21:38
Перебор на уровне РПЛ да, на уровне Евро чемпионата нет.
stanichnik
stanichnik
вчера в 21:34
Проблема не в переборе хороших игроков, а в неспособности ими правильно распоряжаться.
lotsman
lotsman
вчера в 21:02
Много хороших игроков не бывает.) Надо просто чётко знать на какой позиции каждый игрок лучше играет и не тасовать их постоянно по полю. Если бы Сергеев играл у Семака на своей позиции, он был бы лучшим игроком команды. И сыгранные пары не надо перемешивать. Комплектовать команду надо так, чтобы каждый играл на своём месте, там где он лучше проявляет свои игровые способности.
shlomo2
shlomo2
вчера в 20:28
Проблема Зенита в том что у них такой тренер.... при всем уважении Семаку.
Capral
Capral
вчера в 20:28
Чердак, никогда не был толковым аналитиком. У Милана весь состав был Звёздный, но у Анчи голова не кружилась, он лепил отличную команду и никто не говорил про перебор сильных игроков. А вот неумение тренера создать гармоничный ансамбль- это отдельная история. У Лобановского был звездный состав, но там всем находилось место, хотя, там, точно был перебор сильных игроков...

Высказывание Великого Феолы о том, что "Скопление звёзд еще не создаёт созвездия"- точно Семаку не подходит, потому что без них- ему окончательно придет конец. Ну а Черданцев, как обычно, как и положену комментатору низкопробному- несёт 73о и ахинею... Ни одного конкретного доказательства, просто- пальцем в небо.
Гость
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