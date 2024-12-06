Черданцев: «Проблема „Зенита“ в том, что у них перебор хороших игроков»

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев считает, что проблема «Зенита» заключается в большом количестве сильных футболистов.
Проблема команды, на мой взгляд, в том, что у них слишком много хороших футболистов. Это может быть звучит парадоксально, но это так. Все хотят играть, у всех примерно одинаково хороший класс – кого выбирать тренерскому штабу? У них перебор качественных игроков, столько футболистов в чемпионате России не нужно. Постоянные перемены позиций и передергивания состава не ведут к сыгранности. К концу первой части нет представления, кто у «Зенита» основной игрок в атаке. Посмотрите, каким количеством игроков играет Анчелотти. Максимум 15-16 игроков. Даже мадридский «Реал» не имеет в своем распоряжении два состава, хотя мог бы. Сыгранность, на мой взгляд, важнее длинны скамейки. Тем более речь все‑таки о чемпионате России, а не Испании. Возможно, «Зениту» стоит посмотреть на пример мадридского «Реала» и изменить подход к комплектованию состава.
В воскресенье клуб из Санкт‑Петербурга дома проиграл «Крыльям Советов» со счетом 2:3.
«Зенит» с 39 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ.
Высказывание Великого Феолы о том, что "Скопление звёзд еще не создаёт созвездия"- точно Семаку не подходит, потому что без них- ему окончательно придет конец. Ну а Черданцев, как обычно, как и положену комментатору низкопробному- несёт 73о и ахинею... Ни одного конкретного доказательства, просто- пальцем в небо.
Высказывание Великого Феолы о том, что "Скопление звёзд еще не создаёт созвездия"- точно Семаку не подходит, потому что без них- ему окончательно придет конец. Ну а Черданцев, как обычно, как и положену комментатору низкопробному- несёт 73о и ахинею... Ни одного конкретного доказательства, просто- пальцем в небо.