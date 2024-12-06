Канчельскис: «„Спартак“ займет четвёртое место и будет искать оправдания»

Бывший игрок сборной России прокомментировал пятиматчевую победную серию «Спартака» в РПЛ .

Резкий всплеск бывает всегда. У них всегда будут всплеск и падение, они займут свое четвертое место, нормально, ничего нового нет! В конце сезона свое место займут. Пускай говорят, а в конце сезона одно и то же всегда происходит. Завышенные ожидания? Ну, могут говорить, как угодно, они всегда так говорят, ну, 2-3 игры выиграют и опять говорят. В конце сезона надо будут искать какие-то оправдания, вот они и будут искать.