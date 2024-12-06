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Канчельскис: «„Спартак“ займет четвёртое место и будет искать оправдания»

вчера, 21:39

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал пятиматчевую победную серию «Спартака» в РПЛ.

Резкий всплеск бывает всегда. У них всегда будут всплеск и падение, они займут свое четвертое место, нормально, ничего нового нет! В конце сезона свое место займут. Пускай говорят, а в конце сезона одно и то же всегда происходит. Завышенные ожидания? Ну, могут говорить, как угодно, они всегда так говорят, ну, 2-3 игры выиграют и опять говорят. В конце сезона надо будут искать какие-то оправдания, вот они и будут искать.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:40
у Канчельскиса перманентное развитие желчи ... а к врачу так и не идёт !
ABir
ABir
сегодня в 00:22
Откуда взялся этот позабытый литовец? Кто его всегда тащит в эфир? Если бы в его интервью не было слова - Спартак, его бы вообще читать не стали.
Futurista
Futurista
вчера в 22:32
Видите Канчельскиса?...и я нет...а он там есть)...
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:30
Уж , что ,что а желании поговорить Андрюхе , точно не откажешь и порой он несёт , такую "дичь , только в отличии от многих он как правило оправдание в последствии даже не ищет - ну "ляпнул и ляпнул"...)
Фил Кио
Фил Кио
вчера в 22:27
"Все люди верят: одни верят, что бог есть, другие верят, что бога нет" - то и другое не доказуемо.
ssspartak
ssspartak
вчера в 22:17, ред.
Есть два исхода в этом событии: 1) Канчельскис прав и Спартак найдет оправдания своему 4 месту; 2) В конце сезона оправдания ищет и находит Канчельскис. В любом случае необходимо дождаться конца сезона.
протон
протон
вчера в 22:15
у Канчельскиса есть ещё какие-нибудь заботы, кроме переживаний за Спартак? прямо мания какая то, о 4-5 месте Спартака! у Моста фишка, Абаскаль и Тедеско! И только их самоубийство примирит его с жизнью! Психиатры помогите им!
Alex_67
Alex_67
вчера в 21:57
Все может быть - весна покажет...
adekvat
adekvat
вчера в 21:53
Да нет Литвинов и Угальде говорили что чемпионами будут в этом сезоне, нет оснований не верить им.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:44
Велика вероятность такого исхода))
Scorp689
Scorp689
вчера в 21:44
Посмотрим на прогноз в конце сезона...
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