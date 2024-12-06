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«Аль-Иттихад» обыграл «Аль-Наср», Бензема и Роналду забили голы

вчера, 22:05
Аль-ИттихадЛоготип футбольный клуб Аль-Иттихад (Джидда)2 : 1Логотип футбольный клуб Аль-Наср (Эр-Рияд)Аль-НасрМатч завершен

«Аль-Иттихад» обыграл «Аль-Наср» (2:1) в матче 13-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Первый гол в игре на 55-й минуте забил нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема. На 57-й минуте Криштиану Роналду сравнял счёт. На 90-й минуте Стивен Бергвейн принёс победу «Аль-Иттихаду».

«Аль-Иттихад» идёт на 1-м месте (36 очков), «Аль-Наср» занимает 4-е место (25 очков).

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:38
друзья встречаются вновь !
Alex_67
Alex_67
сегодня в 01:35
Встретились два бывших одноклубника...
протон
протон
вчера в 23:33
Две легенды встретились
протон
протон
вчера в 23:31
80-й гол за Наср. Надеюсь, во второй части сезона до сотни добьет. Удачи!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 23:05
Первый тайм чрезвычайно осторожная игра-перекатывание мяча, а вот второй повеселее.
Иттихад выглядел более солидно чем команда Роналду)
Бросаются в глаза футболисты из Европы, уровень повыше, позволяют себе многократную обводку...
Agamaga_05
Agamaga_05
вчера в 23:03
С каждым годом Аль-Наср играет хуже и хуже с ним в составе.
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т
вчера в 22:57
Голы поделили, а очки нет.. Хе.. 🤭
Beka_byaka
Beka_byaka
вчера в 22:50
Всего 13 тур а отставание от лидера уже 11 пунктов, и 4 место в таблице .... Походу Аль-Насру ещё долго не видать. Трофеев. Жаль Роналду. Искренно хотел бы чтобы красиво хотябы в Аль Насре завершил карьеру.
shur
shur
вчера в 22:41
...что они там чувствовали когда играли друг против друга, португалец и его французская тень? ! Надо отдать должное,
после ухода Рона, Карим не только вышел из тени,а поднял
Реал на очень высокий уровень! Мистер "Голевое Чутьё",
спасибо за непредсказуемые голы в Испании...!!!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:09
Бензема покруче будет как игрок и мужественее))))
Гость
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