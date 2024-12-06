«Аль-Иттихад» обыграл «Аль-Наср», Бензема и Роналду забили голы

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вчера, 22:05

«Аль-Иттихад» обыграл «Аль-Наср» (2:1) в матче 13-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Первый гол в игре на 55-й минуте забил нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема. На 57-й минуте Криштиану Роналду сравнял счёт. На 90-й минуте Стивен Бергвейн принёс победу «Аль-Иттихаду».

«Аль-Иттихад» идёт на 1-м месте (36 очков), «Аль-Наср» занимает 4-е место (25 очков).