«Аль-Иттихад» обыграл «Аль-Наср», Бензема и Роналду забили голы

«Аль-Иттихад» обыграл «Аль-Наср» (2:1) в матче 13-го тура чемпионата Саудовской Аравии.
Первый гол в игре на 55-й минуте забил нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема. На 57-й минуте Криштиану Роналду сравнял счёт. На 90-й минуте Стивен Бергвейн принёс победу «Аль-Иттихаду».
«Аль-Иттихад» идёт на 1-м месте (36 очков), «Аль-Наср» занимает 4-е место (25 очков).
Иттихад выглядел более солидно чем команда Роналду)
Бросаются в глаза футболисты из Европы, уровень повыше, позволяют себе многократную обводку...
Иттихад выглядел более солидно чем команда Роналду)
Бросаются в глаза футболисты из Европы, уровень повыше, позволяют себе многократную обводку...
после ухода Рона, Карим не только вышел из тени,а поднял
Реал на очень высокий уровень! Мистер "Голевое Чутьё",
спасибо за непредсказуемые голы в Испании...!!!
после ухода Рона, Карим не только вышел из тени,а поднял
Реал на очень высокий уровень! Мистер "Голевое Чутьё",
спасибо за непредсказуемые голы в Испании...!!!