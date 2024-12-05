«Атлетик» одержал победу в матче с «Реалом»

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сегодня, 01:02

«Атлетик» переиграл «Реал» в 19-м туре Ла Лиги (2:1).

Алехандро Беренгер вывел хозяев поля вперед на 53-й минуте. У гостей Мбаппе Килиан на 68-й не реализовал пенальти. Джуд Беллингем на 78-й сравнял счет, а победный гол на 80-й забил Горка Гурузета Родригес.

«Атлетик» идет на 2-м месте (29 очков), «Реал» находится на 2-й строчке (33 балла).