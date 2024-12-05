«Атлетик» одержал победу в матче с «Реалом»

«Атлетик» переиграл «Реал» в 19-м туре Ла Лиги (2:1).
Алехандро Беренгер вывел хозяев поля вперед на 53-й минуте. У гостей Мбаппе Килиан на 68-й не реализовал пенальти. Джуд Беллингем на 78-й сравнял счет, а победный гол на 80-й забил Горка Гурузета Родригес.
«Атлетик» идет на 2-м месте (29 очков), «Реал» находится на 2-й строчке (33 балла).
Ладно, допустим, выпустил его из-за его статуса. Понятно, что Анчелотти не может идти против Переса. Но хотя бы замени его по ходу матча. И зачем давать ему бить с пенальти, если у тебя есть Джуд Беллингэм, который отлично бьёт с пенальти? Очень много вопросов к Анчелотти. В обороне тоже много вопросов к Анчелотти. Фран и Васкес после первого тайма должны были уже не выходить, ну, или хотя бы заменены после 10 минут второго тайма.
Ладно, допустим, выпустил его из-за его статуса. Понятно, что Анчелотти не может идти против Переса. Но хотя бы замени его по ходу матча. И зачем давать ему бить с пенальти, если у тебя есть Джуд Беллингэм, который отлично бьёт с пенальти? Очень много вопросов к Анчелотти. В обороне тоже много вопросов к Анчелотти. Фран и Васкес после первого тайма должны были уже не выходить, ну, или хотя бы заменены после 10 минут второго тайма.
Ну а Реал… бывает, конечно, что не везет, как сегодня. Но команда перестала что-то уметь, когда с самого начала соперник не поддается.
Нет напа-столба, который бы помог в таких концовках. Все начало сезона не работают угловые и штрафные воообще.
Комбинационной игры нет и не было - такой стиль Анчелотти в Реале.
И вся ставка на индивидуальные действия.
Но главный индивидуалист - Винисиус - травмирован, и все, атаки нет.
Мбаппе на фоне Вини выглядит как пятиклассник рядом с дядькой. Вини, конечно, прокачал яйца за эти годы.
Травмы, застенчивый лучший игрок мира, уход Крооса - тяжелая половина сезона, сочувствую Анчелотти.
Но именно поражения куют будущих чемпионов, а не победы.
А сегодня не наш день. Бывает
Ну а Реал… бывает, конечно, что не везет, как сегодня. Но команда перестала что-то уметь, когда с самого начала соперник не поддается.
Нет напа-столба, который бы помог в таких концовках. Все начало сезона не работают угловые и штрафные воообще.
Комбинационной игры нет и не было - такой стиль Анчелотти в Реале.
И вся ставка на индивидуальные действия.
Но главный индивидуалист - Винисиус - травмирован, и все, атаки нет.
Мбаппе на фоне Вини выглядит как пятиклассник рядом с дядькой. Вини, конечно, прокачал яйца за эти годы.
Травмы, застенчивый лучший игрок мира, уход Крооса - тяжелая половина сезона, сочувствую Анчелотти.
Но именно поражения куют будущих чемпионов, а не победы.
А сегодня не наш день. Бывает