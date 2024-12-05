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«Атлетик» одержал победу в матче с «Реалом»

сегодня, 01:02
АтлетикЛоготип футбольный клуб Атлетик (Бильбао)2 : 1Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

«Атлетик» переиграл «Реал» в 19-м туре Ла Лиги (2:1).

Алехандро Беренгер вывел хозяев поля вперед на 53-й минуте. У гостей Мбаппе Килиан на 68-й не реализовал пенальти. Джуд Беллингем на 78-й сравнял счет, а победный гол на 80-й забил Горка Гурузета Родригес.

«Атлетик» идет на 2-м месте (29 очков), «Реал» находится на 2-й строчке (33 балла).

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 02:20, ред.
Бил. Бью. И буду бить. И из офсайда. И пенальти. Долгих лет и крепкого здоровья тебе, Килиан, в королевском клубе!!!
амурец
амурец
сегодня в 01:56, ред.
Да уж, а Мбаппе явно не дотягивает до уровня Реала и очень сказывается отсутствие Вини и Карвахаля
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ eleven LC (раскрыть)
сегодня в 01:32
Да, согласен.
Очень жду возвращения Винисиуса! Вини лучший игрок мира, кому бы там ФИФА/УЕФА не дарили ЗМ!
eleven LC
eleven LC ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 01:28, ред.
Да ему самому стыдно должно быть, здесь (в Реале) ему не ПСЖ, это великий клуб
Он бы хоть бегать, открываться начал, так нет, стоит с лева и ждёт мяч
Скорей бы Вини вернулся
Capral
Capral ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 01:23
Охотно верю...
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ eleven LC (раскрыть)
сегодня в 01:21
Я тоже так считаю. Думаю, что на Анчелотти оказывают давление. А Мбаппе вообще непонятный стал, после того подставного чемпионата мира для Меськи.
Casa_Nostra_86
Casa_Nostra_86
сегодня в 01:19
Надо было Хоселу продлять, а не бегунка подписывать.
eleven LC
eleven LC ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 01:18
Перес не даёт Анчелотти посадить на лавку Мбаппе, я уверен!
Хотя весь футбольный мир видит что француз не тянет этот уровень, он по-прежнему стоит и ждёт мяч, и очень неуверен в себе
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т
сегодня в 01:18
Ну как тебе, Кальян, в Мадриде?. 🤔.. И чё тебе в Париже с Месси и Неймаром не жилось?. Там хоть пасовали на тебя.. Хелаифи уже не примет тебя.. Может опять в Швецию?.. 🤭.. Привет Пересу и маме.. 🤣
S.L.I.P.
S.L.I.P.
сегодня в 01:17
Атлетик с заслуженной победой, старались изо всех сил. И таким заслуженно везет

Ну а Реал… бывает, конечно, что не везет, как сегодня. Но команда перестала что-то уметь, когда с самого начала соперник не поддается.

Нет напа-столба, который бы помог в таких концовках. Все начало сезона не работают угловые и штрафные воообще.
Комбинационной игры нет и не было - такой стиль Анчелотти в Реале.
И вся ставка на индивидуальные действия.
Но главный индивидуалист - Винисиус - травмирован, и все, атаки нет.
Мбаппе на фоне Вини выглядит как пятиклассник рядом с дядькой. Вини, конечно, прокачал яйца за эти годы.

Травмы, застенчивый лучший игрок мира, уход Крооса - тяжелая половина сезона, сочувствую Анчелотти.
Но именно поражения куют будущих чемпионов, а не победы.
А сегодня не наш день. Бывает
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:17
Ты очень много нервов уберег себе. Это просто ужас.
Casa_Nostra_86
Casa_Nostra_86
сегодня в 01:16
Бильбао хорош на своем поле. Камерунец ужасен, даже с пенальти забить не может.
Capral
Capral
сегодня в 01:13
Игру не видел, и Слава БОГУ.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Хитрый Лис (раскрыть)
сегодня в 01:12, ред.
Анчелотти слишком труслив, чтоб поступать так.
Ладно, допустим, выпустил его из-за его статуса. Понятно, что Анчелотти не может идти против Переса. Но хотя бы замени его по ходу матча. И зачем давать ему бить с пенальти, если у тебя есть Джуд Беллингэм, который отлично бьёт с пенальти? Очень много вопросов к Анчелотти. В обороне тоже много вопросов к Анчелотти. Фран и Васкес после первого тайма должны были уже не выходить, ну, или хотя бы заменены после 10 минут второго тайма.
TOR громовержец
TOR громовержец
сегодня в 01:11
Мбаппе конечно хороший игрок и свой уровень несомненно покажет,но!!!!!во первых у него сильнейший стресс,он не выдерживает давление,ему нужна помощь.Второе-Карло не может его должным образом встроить в игру,он как инородный элемент в игре.
Вывод-Реалу нужен новый тренер,ибо у Карло больше нет идей,а Мбаппе нужна перезагрузка и помощь психологов.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:11, ред.
Атлетик Бильбао с более чем заслуженной победой! Сегодняшний матч подтвердил, что Анчелотти трус. Почему не убирает с поля Мбаппе, если у игрока никак ничего не получается? Более того, почему с пенальти упорно бьёт Килиан Мбаппе? Почему бы в такой важный момент не дать бить Джуду Беллингэму? Почему столько ждал с заменами, если Фран и Лукас столько ошибались? Ждёт, пока мы пропустим и/или настанет последняя пятиминутка? Вальверде очень глупо сыграл в момент второго гола. Зачем пытаться давать на Асенсио, если можно спокойно и надёжно сыграть на Рюдигера? Винисиуса и Карвахаля очень сильно не хватает! Успехов и больших побед мадридскому Реалу!!!
eleven LC
eleven LC ответ Хитрый Лис (раскрыть)
сегодня в 01:11, ред.
Мбаппе не на лавке потому что позиционируется как супер-звезда, каким был Роналду и его не посадят
А это значит мы так и будем наблюдать за потугами неуверенного в себе, переоценённого французского мальчика
зигзаг
зигзаг
сегодня в 01:10
Барса N1.
Теперь понятно чего они игры сливали. Не хотят увольнения Анчи ну и заодно поддержать интригу ))
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Хитрый Лис (раскрыть)
сегодня в 01:09
Поменяет -уволят, французская диаспора засела в Мадриде, плюс Перес лично его хотел, против ветра не попрёшь
Хитрый Лис
Хитрый Лис
сегодня в 01:05
Месяц назад Анри заявил, что Мбаппе достиг дна, что играть хуже некуда и надо улучшать игру. Но Мбаппе пробил очередное дно. Одного только не пойму. Почему Анчелотти его не меняет? Поводов дал немало.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 01:03
Черепаха молодец! из оффсайда забивает, а с пенальти нет))
eleven LC
eleven LC
сегодня в 01:02
Мбаппе на лавку!
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