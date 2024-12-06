Де Брюйне может перейти в «Интер Майами»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне может продолжить карьеру в МЛС.
Как сообщается, владелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм сделал бельгийца главной трансферной целью клуба.
Контракт Де Брюйне с «горожанами» рассчитан до лета 2025 года.
Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне может продолжить карьеру в МЛС.
Как сообщается, владелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм сделал бельгийца главной трансферной целью клуба.
Контракт Де Брюйне с «горожанами» рассчитан до лета 2025 года.
т.к на турка есть спрос и клуб может заработать хорошие деньги...вот можно взять Де Брюйне, который точно потянет уровень Лиги. А МЛС или лига золотых песков могут подождать
т.к на турка есть спрос и клуб может заработать хорошие деньги...вот можно взять Де Брюйне, который точно потянет уровень Лиги. А МЛС или лига золотых песков могут подождать