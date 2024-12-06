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Де Брюйне может перейти в «Интер Майами»

вчера, 21:27

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне может продолжить карьеру в МЛС.

Как сообщается, владелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм сделал бельгийца главной трансферной целью клуба.

Контракт Де Брюйне с «горожанами» рассчитан до лета 2025 года.

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05 декабря
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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:42
а что, тоже вариант !
shur
shur ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 23:45
    Не Э Г О ИС Т
    Не Э Г О ИС Т
    вчера в 23:04
    Не.. Он каталонского не знает.. 🤭
    A.S.A
    A.S.A
    вчера в 22:38
    Может КДБ перейти в другой Интер, Миланский!? Почему бы и нет??? 33 года для Серии А не показатель, плюс в Интере может освободиться место в составе если Мхитарян уйдет, так же Интер может продать Чалханоглу
    т.к на турка есть спрос и клуб может заработать хорошие деньги...вот можно взять Де Брюйне, который точно потянет уровень Лиги. А МЛС или лига золотых песков могут подождать
    Incredulous
    Incredulous
    вчера в 21:41
    Клуб сбитых лётчиков. Но с другой стороны, почему бы и нет. Нагрузки минимальные, занимаешься любимым делом в своё удовольствие, ответственности практически никакой, слава и признание среди местной публики на уровне, ещё и платят щедро.
    Romeo 777
    Romeo 777
    вчера в 21:40
    Его уровень позволяет играть в Европе, ему 33 года к тому же. Нечего ему пока делать в любительском МЛС, годков так в 39-40 можно будет.
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 21:37
    Такой вариант возможен конечно. Но хотелось бы, чтоб рыжий избавился от травм и ещё поиграл в Европе годик другой.....
    drug01
    drug01
    вчера в 21:33
    Его ждут там давно!!!
    Гость
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