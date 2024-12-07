Президент РПЛ Алаев подвёл итоги первой части сезона

Президент РПЛ Александр Алаев подвёл итоги первой части сезона.
Подводя итоги первой части сезона: мы учли свои ошибки. Организация, стадионы, регламент — всё хорошо.
Спортивные итоги — интрига жива. «Спартак» неожиданно вклинился в чемпионскую гонку. Ждём следующие матчи.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1394985/alaev-aleksandr 07.12.2024
))))) Прям как в анекдоте:
Врач, орудуя скальпелем, успокаивая пациента под местным наркозом, приговаривает: " Хорошо..., хорошо..., как всё хорошо..."
Пациент врачу: "Док, а чё вы всё время повторяете "хорошо, хорошо... ?"
Врач отвечает: "Хорошо, что не у меня всё это..."
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1394985/alaev-aleksandr 07.12.2024
))))) Прям как в анекдоте:
Врач, орудуя скальпелем, успокаивая пациента под местным наркозом, приговаривает: " Хорошо..., хорошо..., как всё хорошо..."
Пациент врачу: "Док, а чё вы всё время повторяете "хорошо, хорошо... ?"
Врач отвечает: "Хорошо, что не у меня всё это..."