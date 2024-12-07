Президент РПЛ Алаев подвёл итоги первой части сезона

Президент РПЛ подвёл итоги первой части сезона.

Подводя итоги первой части сезона: мы учли свои ошибки. Организация, стадионы, регламент — всё хорошо.

Спортивные итоги — интрига жива. «Спартак» неожиданно вклинился в чемпионскую гонку. Ждём следующие матчи.