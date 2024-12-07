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Президент РПЛ Алаев подвёл итоги первой части сезона

вчера, 16:15

Президент РПЛ Александр Алаев подвёл итоги первой части сезона.

Подводя итоги первой части сезона: мы учли свои ошибки. Организация, стадионы, регламент — всё хорошо.

Спортивные итоги — интрига жива. «Спартак» неожиданно вклинился в чемпионскую гонку. Ждём следующие матчи.

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Все комментарии
Фил Кио
Фил Кио
вчера в 18:24
Президент рфс, Президент рпл, Президента турнирной таблицы почему нет?
112910415
112910415
вчера в 16:55
а жизнь-то удалась ! )
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 16:40, ред.
Организация, стадионы, регламент — всё хорошо.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1394985/alaev-aleksandr 07.12.2024

))))) Прям как в анекдоте:
Врач, орудуя скальпелем, успокаивая пациента под местным наркозом, приговаривает: " Хорошо..., хорошо..., как всё хорошо..."
Пациент врачу: "Док, а чё вы всё время повторяете "хорошо, хорошо... ?"
Врач отвечает: "Хорошо, что не у меня всё это..."
STVA 1
STVA 1 ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 16:20
Не ну главное сказать! А там трава не расти))
Alex_67
Alex_67
вчера в 16:17
Точно учли все ошибки? А то они постоянно повторяются, из сезона в сезон...
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