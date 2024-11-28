Алаев: «Мы не можем оставить заявление Федорищева о коррупции просто так»

Президент Российской Премьер-Лиги ( РПЛ ) подвёл итоги собрания клубов РПЛ по поводу заявления губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о коррупции в судейском корпусе.

Громкое заявление губернатора Самарской области. Все видели, какой эффект был. Мы сочли важным собрать клубы оперативно и пообщаться. Все клубы, кроме «Крыльев Советов», приняли участие, они предупредили, что не смогут. Но Джабраилов прилетел к нам, выступил. Состоялось общение, он донёс определённый посыл от губернатора. Хотя диалога нормального, как по мне, не состоялось.