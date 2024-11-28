Алаев: «Мы не можем оставить заявление Федорищева о коррупции просто так»

Президент Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Александр Алаев подвёл итоги собрания клубов РПЛ по поводу заявления губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о коррупции в судейском корпусе.
Громкое заявление губернатора Самарской области. Все видели, какой эффект был. Мы сочли важным собрать клубы оперативно и пообщаться. Все клубы, кроме «Крыльев Советов», приняли участие, они предупредили, что не смогут. Но Джабраилов прилетел к нам, выступил. Состоялось общение, он донёс определённый посыл от губернатора. Хотя диалога нормального, как по мне, не состоялось.
Мы направили обращение к губернатору Самарской области от лица кругов РПЛ. Главное, что мы просим — понять, что мы готовы поделиться экспертизой для восстановления ущерба. Мы настаиваем на тщательном совместном расследовании. Я готов лично принять губернатора. Мы не можем оставить это просто так. Все клубы просят Лигу разобраться в сложившейся ситуации. Я призываю и прошу не оставлять факты, озвученные губернатором, на бездействие. Прошу включить лигу и клубы в этот процесс.
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Пожалуй, это самому Алаеву надо проситься на приём к губернатору.
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Пожалуй, это самому Алаеву надо проситься на приём к губернатору.
- Подтвердится - срока всем виновным по полной программе.
- Не подтвердится - срок губеру за клевету... И проверить всю его бухгалтерию на полиграфе. Сразу виновный найдётся. Народный способ... Тут и к бабке не ходи...
- Подтвердится - срока всем виновным по полной программе.
- Не подтвердится - срок губеру за клевету... И проверить всю его бухгалтерию на полиграфе. Сразу виновный найдётся. Народный способ... Тут и к бабке не ходи...
Как обычно никто ни в чем не виноват.
Все чистые .
Как обычно никто ни в чем не виноват.
Все чистые .