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Алаев: «Мы не можем оставить заявление Федорищева о коррупции просто так»

вчера, 15:37

Президент Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Александр Алаев подвёл итоги собрания клубов РПЛ по поводу заявления губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о коррупции в судейском корпусе.

Громкое заявление губернатора Самарской области. Все видели, какой эффект был. Мы сочли важным собрать клубы оперативно и пообщаться. Все клубы, кроме «Крыльев Советов», приняли участие, они предупредили, что не смогут. Но Джабраилов прилетел к нам, выступил. Состоялось общение, он донёс определённый посыл от губернатора. Хотя диалога нормального, как по мне, не состоялось.

Мы направили обращение к губернатору Самарской области от лица кругов РПЛ. Главное, что мы просим — понять, что мы готовы поделиться экспертизой для восстановления ущерба. Мы настаиваем на тщательном совместном расследовании. Я готов лично принять губернатора. Мы не можем оставить это просто так. Все клубы просят Лигу разобраться в сложившейся ситуации. Я призываю и прошу не оставлять факты, озвученные губернатором, на бездействие. Прошу включить лигу и клубы в этот процесс.

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cska1948
cska1948
вчера в 18:03
"...Я готов лично принять губернатора..."
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Пожалуй, это самому Алаеву надо проситься на приём к губернатору.
Хиромант
Хиромант
вчера в 16:36
- Какую лигу? Какие клубы? Тут силовые госструктуры подключать надо, а не "в бирюльки" играть.
- Подтвердится - срока всем виновным по полной программе.
- Не подтвердится - срок губеру за клевету... И проверить всю его бухгалтерию на полиграфе. Сразу виновный найдётся. Народный способ... Тут и к бабке не ходи...
112910415
112910415
вчера в 16:33
главное - очень громко кричать : "Держите вора !"
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:44
Моя хата с краю, ничего не знаю .
Как обычно никто ни в чем не виноват.
Все чистые .
sv_1969
sv_1969
вчера в 15:42
Понятно что ни один клуб не признается и будут просить о расследовании типа мы не виноваты
Гость
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