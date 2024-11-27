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РПЛ проведет экстренное собрание 28 ноября

вчера, 16:21

Российская премьер‑лига (РПЛ) назначила на 28 ноября внеочередное общее собрание членов РПЛ без указания повестки.

В пресс‑службе лиги отказались от каких‑либо комментариев.

Президент РПЛ Александр Алаев во вторник заявил, что высказывания губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о коррупции в судейском корпусе российского футбола необходимо рассматривать со всей серьезностью. Алаев добавил, что лига провела мониторинг работы судейского корпуса и сформировала ряд предложений для повышения его эффективности и прозрачности.

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pomor445
pomor445 ответ vt3hj3bzu4ds (раскрыть)
вчера в 19:42
Или следы заметать.
ne gusta
ne gusta
вчера в 18:19
Вряд ли это была шутка.
112910415
112910415
вчера в 18:06
наверное, осудят ...
возможно, решительно осудят !
vt3hj3bzu4ds
vt3hj3bzu4ds
вчера в 18:03
Зашевелились, виноватого искать будут.
stanichnik
stanichnik
вчера в 17:48
Повестку дня не указывают, но повод всем ясен, как божий день.
shlomo
shlomo
вчера в 17:40
Ну усе всех судей посадят...:)))).... интересно и расскажут что насовещают или все в секрете будет.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:10
Решат поднять зряплату судейкам, шобы не было соблазнов брать взятки ;) ...
sv_1969
sv_1969 ответ я из Химок (раскрыть)
вчера в 17:09
Причем дворняжками))
я из Химок
я из Химок
вчера в 16:59, ред.
Решат что для улучния ситуации-брать только щенками!)))
sv_1969
sv_1969
вчера в 16:59
Зашевелилось болото после заявления губера))
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 16:37, ред.
Надо экстренно дать и взять все взятки поэтому чтобы были все до единого
xtyctyfdvyx7
xtyctyfdvyx7
вчера в 16:22
Похоже на борьбу наркоманов с наркотиками будет
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