РПЛ проведет экстренное собрание 28 ноября

Российская премьер‑лига (РПЛ) назначила на 28 ноября внеочередное общее собрание членов РПЛ без указания повестки.
В пресс‑службе лиги отказались от каких‑либо комментариев.
Президент РПЛ Александр Алаев во вторник заявил, что высказывания губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о коррупции в судейском корпусе российского футбола необходимо рассматривать со всей серьезностью. Алаев добавил, что лига провела мониторинг работы судейского корпуса и сформировала ряд предложений для повышения его эффективности и прозрачности.
возможно, решительно осудят !
возможно, решительно осудят !