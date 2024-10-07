Алаев: «УЕФА будет тяжело реализовать решение о допуске наших юношей»

Президент РПЛ высказался по по поводу решения УЕФА о допуске юношеских сборных России до официальных турниров.

Сейчас я только в комитете по безопасности УЕФА . Я знаю многих людей больше 10 лет, но сейчас у меня осталось только неофициальное общение. Недавно состоялось заседание TAP — одна из самых больших площадок в европейском футболе. От нас были Митрофанов и Сорокин, какое-то общение было, но ситуация непростая.