Алаев: «УЕФА будет тяжело реализовать решение о допуске наших юношей»

Президент РПЛ Александр Алаев высказался по по поводу решения УЕФА о допуске юношеских сборных России до официальных турниров.
Сейчас я только в комитете по безопасности УЕФА. Я знаю многих людей больше 10 лет, но сейчас у меня осталось только неофициальное общение. Недавно состоялось заседание TAP — одна из самых больших площадок в европейском футболе. От нас были Митрофанов и Сорокин, какое-то общение было, но ситуация непростая.
Да, было решение о юношах. Но я знаю настроение отдельных федераций. Чеферин думает о футболе и детях, но позиция федераций, которые имеют влияние на УЕФА, категорична. На них, в свою очередь, идёт давление со стороны политиков. Надеюсь, что решение по юношам реализуют. Но я как зритель, у которого есть внутреннее ощущение, понимаю, что это будет очень тяжело.
Ранее Алаев допустил возможность проведения матча сборной с легионерами РПЛ.