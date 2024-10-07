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Алаев: «УЕФА будет тяжело реализовать решение о допуске наших юношей»

вчера, 10:38

Президент РПЛ Александр Алаев высказался по по поводу решения УЕФА о допуске юношеских сборных России до официальных турниров.

Сейчас я только в комитете по безопасности УЕФА. Я знаю многих людей больше 10 лет, но сейчас у меня осталось только неофициальное общение. Недавно состоялось заседание TAP — одна из самых больших площадок в европейском футболе. От нас были Митрофанов и Сорокин, какое-то общение было, но ситуация непростая.

Да, было решение о юношах. Но я знаю настроение отдельных федераций. Чеферин думает о футболе и детях, но позиция федераций, которые имеют влияние на УЕФА, категорична. На них, в свою очередь, идёт давление со стороны политиков. Надеюсь, что решение по юношам реализуют. Но я как зритель, у которого есть внутреннее ощущение, понимаю, что это будет очень тяжело.

Ранее Алаев допустил возможность проведения матча сборной с легионерами РПЛ.

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Вещий
Вещий
вчера в 11:04
Предлагаю разогнать все УЕФА и набрать заново ( из наших людей....:))))
Alex_67
Alex_67
вчера в 11:01
Ну и зачем нам это разрешение о допуске юношей? Реализацией своего решения УЕФА заниматься точно не будет. В лучшем случае разошлют письма по национальным федерациям с просьбой обеспечить реализацию... А потом, в случае нарушения, на них же возложит всю ответственность
x4jbyhmtg66c
x4jbyhmtg66c
вчера в 10:52
Это теперь проблемы УЕФА, сами замутили
Гость
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