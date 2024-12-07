Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРекордыРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

«Спартак» повторил рекорд чемпионата России

вчера, 16:20

Сегодня в рамках 18-го тура РПЛ «Спартак» разгромил «Пари НН» (3:0). Таким образом, «красно-белые» добились четырёх крупных побед подряд. Это повторение рекорда чемпионата России.

Ранее четыре крупные победы подряд одерживали сам «Спартак» в 1993 году, «Зенит» в 2005 году и «Рубин» в 2009 году.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ПСЖ установил антирекорд Лиги 1
Вчера, 09:20
Эшли Янг побил рекорд АПЛ 24-летней давности
05 декабря
Угальде стал рекордсменом чемпионата России по голам в трёх матчах
05 декабря
Салах побил рекорд Руни в АПЛ по матчам с голами и ассистами
05 декабря
Семь матчей без побед – худшая серия для «Ман Сити» с 2004-го
01 декабря
«Реал» установил антирекорд Лиги чемпионов
28 ноября
Сортировать
Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 20:07
Деян, ты лучший, спасибо за осень и начало зимы
Шуnя771
Шуnя771 ответ FC RSM (раскрыть)
вчера в 20:06
Мну это помнит...
FC RSM
FC RSM ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 19:31
Есть вообще-то, Кубок УЕФА в 2008
Шуnя771
Шуnя771 ответ Свидетель Великой Победы (раскрыть)
вчера в 19:06
А у Газпрома есть!?)))
Свидетель Великой Победы
Свидетель Великой Победы ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 19:05, ред.
Хоть гляди, хоть не гляди, нет у Спартака трофеев в Еврокубках!)))
Шуnя771
Шуnя771 ответ Свидетель Великой Победы (раскрыть)
вчера в 19:03
Лукойл в еврокубках?)
Щассс гляну)))
Свидетель Великой Победы
Свидетель Великой Победы ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 18:44, ред.
А когда Спартак хоть что то выиграет в Еврокубках? ))) Кому вообще интересны несколько крупных побед в местечковом чемпионате!)))
протон
протон
вчера в 18:44
важно что команда почувствовала вкус побед и теперь за редким исключением пытается добить соперника. Главное не сдуться весной!!!
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:02
Блин и отдыхать надо, и пауза не "в жилу" , остаётся только ждать весну , ну а там видно будет...
qd332nwrg2ne
qd332nwrg2ne
вчера в 17:22
Есть шанс продолжить серию
shur
shur
вчера в 17:22, ред.
...и вышел на Первое Место...! .....И тут я проснулся, а за окном
выпал белый снег, настоящий, в отличии от моего удивительного сна...!!!
zw6unur8wfuh
zw6unur8wfuh
вчера в 17:13
И тут перерыв в чемпионате, как не кстати...
Alex_67
Alex_67
вчера в 16:47
Спартак в 1993 году вообще много забил... И большинство побед одержал с крупным счётом, если мне не изменяет память.. Всего красно-белые наколотили 81 мяч. Кстати в том же году Ротор завоевал серебряные медали.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 16:38
Зенит и остальные пусть подтягиваются к рекорду...)
ЦСКА не вижу в списках рекордсменов...))
an9m7ktc4c4j
an9m7ktc4c4j
вчера в 16:24
Рекорд повторил, а все равно будет на пятом месте, традиция.
112910415
112910415
вчера в 16:23
хорошо ! то есть - отлично !
sv_1969
sv_1969
вчера в 16:21
Спартак щас хорош и пауза им не в жилу конечно!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 16:21
Рубин кого-то крупно обыгрывал?))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 