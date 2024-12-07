«Спартак» повторил рекорд чемпионата России

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вчера, 16:20

Сегодня в рамках 18-го тура РПЛ «Спартак» разгромил «Пари НН» (3:0). Таким образом, «красно-белые» добились четырёх крупных побед подряд. Это повторение рекорда чемпионата России.

Ранее четыре крупные победы подряд одерживали сам «Спартак» в 1993 году, «Зенит» в 2005 году и «Рубин» в 2009 году.