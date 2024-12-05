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Салах побил рекорд Руни в АПЛ по матчам с голами и ассистами

сегодня, 08:39
Ньюкасл ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)3 : 3Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах забил два гола и сделал одну результативную передачу в матче с «Ньюкаслом» (3:3).

Таким образом, египетский футболист провёл больше всех игр в истории АПЛ с забитыми мячами и ассистами — 37. Он обошёл по этому показателю Уэйна Руни, сыграв на 214 матчей меньше, чем англичанин.

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Все комментарии
shur
shur ответ Alex_67 (раскрыть)
сегодня в 09:40
... в сильном..?!Как только перейдёт,внимание упадёт сначало на 50%,
потом всё ниже и ниже,такова жизнь...!
zx4v83g227b5
zx4v83g227b5
сегодня в 09:39
Салах внёс большую лепту своей игрой в АПЛ
shur
shur ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 09:36, ред.
....В Е Т Е Р А Н И Щ Е .......!!! Египетская С И Л И Щ Е ...!!!
....за что люблю АПЛ, спросите Вы, вот за такие персоны
коллоритные , кто у них только не играет, весь земной шарик...!
Alex_67
Alex_67
сегодня в 09:07
Салах освободил самого Руни от обладания рекордом... Оказывается придумали и такой... Теперь с чистой совестью можно начать рассматривать предложения по продолжению карьеры, хотя, я так думаю, Мохамед уже сделал свой выбор и это не ПСЖ. Лично мне интересно будет посмотреть на него в сильном клубе из Саудовской Аравии 🇸🇦.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 09:06
И КПД у Салаха выше чем у Руни.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 08:47
Щас Салах на коне!))
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