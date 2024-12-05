Салах побил рекорд Руни в АПЛ по матчам с голами и ассистами

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах забил два гола и сделал одну результативную передачу в матче с «Ньюкаслом» (3:3).
Таким образом, египетский футболист провёл больше всех игр в истории АПЛ с забитыми мячами и ассистами — 37. Он обошёл по этому показателю Уэйна Руни, сыграв на 214 матчей меньше, чем англичанин.
потом всё ниже и ниже,такова жизнь...!
потом всё ниже и ниже,такова жизнь...!
....за что люблю АПЛ, спросите Вы, вот за такие персоны
коллоритные , кто у них только не играет, весь земной шарик...!
....за что люблю АПЛ, спросите Вы, вот за такие персоны
коллоритные , кто у них только не играет, весь земной шарик...!