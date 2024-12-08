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Сауль: «Симеоне изменил историю „Атлетико“»

вчера, 14:34

Бывший полузащитник «Атлетико» Сауль Ньигес, сейчас выступающий за «Севилью», поделился мнением о будущем тренера Диего Симеоне в команде из Мадрида.

Симеоне изменил историю «Атлетико». Если ему нужно уйти, он должен договориться с Мигелем Анхелем [Хилем, генеральным директором клуба], чтобы сделать это, когда посчитает нужным. Он заслужил право на это.

Мне было бы очень досадно, если бы его уволили после нескольких поражений. Он мог бы уйти после завоевания трофея и сказать: «Я ухожу через парадную дверь, поскольку устал».

Хотя это трудно, ибо он бесконечно голоден, и если он видит себя победителем, он хочет побеждать снова. Но никто не может просить клуб решить будущее Чоло.

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Все комментарии
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 17:51
Я бы посмотрел на Атлетико без Семионе. Может более менее атакующий, не грубый, симпатичный футбол будут показывать.
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т
вчера в 16:19
Да, он тренерская легенда атлетов.. ☝️
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:19
Когда качественно делаешь свою работу...
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:06
Симеоне уже твёрдо ассоциируется с Атлетико М , как будет дальше будет - увидим...
Вещий
Вещий
вчера в 15:04
Это уже почти синонимы Симеоне и Атлетико ... говоришь одно и автоматом уже появляется другое...
Гость
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