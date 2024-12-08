Сауль: «Симеоне изменил историю „Атлетико“»

Бывший полузащитник «Атлетико» , сейчас выступающий за «Севилью», поделился мнением о будущем тренера в команде из Мадрида.

Симеоне изменил историю «Атлетико». Если ему нужно уйти, он должен договориться с Мигелем Анхелем [Хилем, генеральным директором клуба], чтобы сделать это, когда посчитает нужным. Он заслужил право на это.

Мне было бы очень досадно, если бы его уволили после нескольких поражений. Он мог бы уйти после завоевания трофея и сказать: «Я ухожу через парадную дверь, поскольку устал».

Хотя это трудно, ибо он бесконечно голоден, и если он видит себя победителем, он хочет побеждать снова. Но никто не может просить клуб решить будущее Чоло.