Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеИспания. Примера 2024/2025

Анчелотти: «Постепенно мы возвращаемся на свой уровень»

вчера, 12:43

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу своей команды в матче Ла Лиги против «Жироны» (3:0).

Важный поединок, важная победа. Мы здорово держались, когда они надавили сильнее. Когда мы забиваем, очень добротно контролируем игру, лучше владеем мячом. Мы провели очень хороший второй тайм, забили два замечательных гола. Мы довольны.

Травма Менди – ощутимая потеря, но такова ситуация, нужно продержаться до Рождества. В двух матчах мы потерпели поражение от очень сильных соперников, но в остальных мы справились очень хорошо, проявили стойкость и характер. Все много трудились, в том числе нападающие, Браим, Джуд, Гюлер проделали очень хорошую работу...

Проблемой этой команды всегда будет оборона. Если мы будем хорошо защищаться, то обязательно победим, с нашим качеством [атаки] голы будут.

Постепенно мы возвращаемся на свой уровень. Мы завершили [матч] с положительными эмоциями. Смотрится так, будто это было легко, но нам пришлось потрудиться. В Бергамо нас ждет еще один очень сильный соперник с великолепной динамикой, мы постараемся проявить себя с лучшей стороны.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Увы, мы не фавориты». Мареска — об игре с «Тоттенхэмом»
Вчера, 10:33
Компани: «Игра с „Хайденхаймом“ была непростой»
Вчера, 08:50
Комиссионер МЛС о Месси: «Он – Майкл Джексон и Тейлор Свифт в одном лице»
Вчера, 08:36
Ибрагимович назвал клуб, за который хотел играть во время карьеры
07 декабря
Гвардиола: «Это сезон страданий для „Манчестер Сити“»
07 декабря
Ибрагимович объяснил, почему не будет работать тренером
07 декабря
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 16:55
всё не так плохо
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 14:12
...опять Вить,ты меня в трудное положения ввёл,экспромт, конечно
где то в России матушке! Я вспомнил концовку фильма "Покояние" Тенгиза
Абуладзе ,там в конце звучит фраза: "Все дороги ведут в Храм...!"
...к твоему комментарию...!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 14:05
Красотище!!!!!!! Это где же, такое?!
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 13:58
...честно говоря, игра обрывается на линии штрафной, полная неразбериха того кто должен принять мяч,для завершающей стадии
атаки! (...Я старался без намеков на лица) ...Рюдегер, Джуд, Модрич
в авангарде мыслей изрядно поредевшего Реала! Но,как всегда,минхерц ты прав,на всё воля Божья!!!
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:47
Пора Анчелотти и честь знать. Жду с нетерпением Зидана.
Capral
Capral
вчера в 13:33
Дай БОГ!!!!!!!
Incredulous
Incredulous
вчера в 13:22
"Все много трудились, в том числе нападающие, Браим, Джуд, Гюлер проделали очень хорошую работу..."

Ни слова о Мбаппе, даже при том, что тот забил гол. Видимо Папа Карло уже устал подтирать сопли французу. И это хорошо. Чем меньше будут акцентировать на нем внимания и ждать от него чего-то невероятного, тем лучше для команды. Да и самому Мбаппе возможно станет проще, когда давление на него спадёт.
Alex_67
Alex_67
вчера в 13:19
В чемпионате Испании можно не торопиться, ситуация вполне нормальная... А вот в Лиге чемпионов времени на раскачку уже нет - Реалу, кровь из носу, нужно обязательно обыграть набравшую ход Аталанту... Сделать это предстоит в Бергамо, при итальянской публике.
mbmf9uy2k9fr
mbmf9uy2k9fr
вчера в 13:10
Сейчас везде лидеры играют не стабильно
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 