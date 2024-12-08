Анчелотти: «Постепенно мы возвращаемся на свой уровень»

Главный тренер «Реала» прокомментировал победу своей команды в матче Ла Лиги против «Жироны» (3:0).

Важный поединок, важная победа. Мы здорово держались, когда они надавили сильнее. Когда мы забиваем, очень добротно контролируем игру, лучше владеем мячом. Мы провели очень хороший второй тайм, забили два замечательных гола. Мы довольны.

Травма Менди – ощутимая потеря, но такова ситуация, нужно продержаться до Рождества. В двух матчах мы потерпели поражение от очень сильных соперников, но в остальных мы справились очень хорошо, проявили стойкость и характер. Все много трудились, в том числе нападающие, Браим, Джуд, Гюлер проделали очень хорошую работу...

Проблемой этой команды всегда будет оборона. Если мы будем хорошо защищаться, то обязательно победим, с нашим качеством [атаки] голы будут.

Постепенно мы возвращаемся на свой уровень. Мы завершили [матч] с положительными эмоциями. Смотрится так, будто это было легко, но нам пришлось потрудиться. В Бергамо нас ждет еще один очень сильный соперник с великолепной динамикой, мы постараемся проявить себя с лучшей стороны.