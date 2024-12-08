Беллингем отпраздновал гол в стиле Элвиса Пресли

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем необычным образом отпраздновал гол в ворота «Жироны».
Игрок подбежал к угловому флажку, взялся за него и, имитируя пение, поднял вверх мизинец. Оказалось, что это является отсылкой к жесту американского певца Элвиса Пресли, о чём футболист сообщил, опубликовав в соцсети две фотографии.
а так игрок шикарный.0
и настоящий лидер, без него игру реала невозможно представить.
англичанин в защите отрабатывает, и в полузащите дирежирует.
при том обладает отличными атакующими качествами, и голы важные забивал.
видно как джуд готов отдать всего себя за эту сливочную эмблему.
из разочарование - юный талант эндрик.
что то выглядит кислым и недовольным, и очень пассивно выходит на замену в последних играх.
а так игрок шикарный.0
и настоящий лидер, без него игру реала невозможно представить.
англичанин в защите отрабатывает, и в полузащите дирежирует.
при том обладает отличными атакующими качествами, и голы важные забивал.
видно как джуд готов отдать всего себя за эту сливочную эмблему.
из разочарование - юный талант эндрик.
что то выглядит кислым и недовольным, и очень пассивно выходит на замену в последних играх.
Слишком много времени футболисты уделяют всякой ерунде.... Специальным празднованиям, розовым бутсам, рваным гетрам итд... Футбол лучше играйте
Слишком много времени футболисты уделяют всякой ерунде.... Специальным празднованиям, розовым бутсам, рваным гетрам итд... Футбол лучше играйте