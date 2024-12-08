Беллингем отпраздновал гол в стиле Элвиса Пресли

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вчера, 17:55

Полузащитник «Реала» необычным образом отпраздновал гол в ворота «Жироны».

Игрок подбежал к угловому флажку, взялся за него и, имитируя пение, поднял вверх мизинец. Оказалось, что это является отсылкой к жесту американского певца Элвиса Пресли, о чём футболист сообщил, опубликовав в соцсети две фотографии.