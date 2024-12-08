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Беллингем отпраздновал гол в стиле Элвиса Пресли

вчера, 17:55
ЖиронаЛоготип футбольный клуб Жирона0 : 3Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем необычным образом отпраздновал гол в ворота «Жироны».

Игрок подбежал к угловому флажку, взялся за него и, имитируя пение, поднял вверх мизинец. Оказалось, что это является отсылкой к жесту американского певца Элвиса Пресли, о чём футболист сообщил, опубликовав в соцсети две фотографии.

Беллингем отпраздновал гол в стиле Элвиса ПреслиБеллингем отпраздновал гол в стиле Элвиса Пресли

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Все комментарии
shur
shur ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 22:18, ред.
...Давай жить настояшим, сам понимаешь ..... Стопэ ! Только о футболе,только о хорошем!!!
shur
shur
вчера в 22:15
...Первый, Я - пятый, приём...! Забил! Приём! Победа!
sihafazatron
sihafazatron ответ shur (раскрыть)
вчера в 22:08
Да это понятно. Но раньше меньше всего этого было...
shur
shur ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 22:06
...это по молодости, самовыражение, ну хорошо - панты, ну хоть что показать на публику,простим их ,сами такими были...!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:16
то жест роналду повторяет, то элвиса пресли.
а так игрок шикарный.0
и настоящий лидер, без него игру реала невозможно представить.
англичанин в защите отрабатывает, и в полузащите дирежирует.
при том обладает отличными атакующими качествами, и голы важные забивал.
видно как джуд готов отдать всего себя за эту сливочную эмблему.
из разочарование - юный талант эндрик.
что то выглядит кислым и недовольным, и очень пассивно выходит на замену в последних играх.
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т
вчера в 18:38
Понты не прокатили. Он им мизинец. Они ему средний.. 😄
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:11
И что теперь???
Слишком много времени футболисты уделяют всякой ерунде.... Специальным празднованиям, розовым бутсам, рваным гетрам итд... Футбол лучше играйте
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:58
Очевидно, игрок только недавно узнал про Элвиса...
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