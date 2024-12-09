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«Ман Сити» дал болельщикам возможность создать дизайн третьей формы

вчера, 18:08

«Манчестер Сити» и PUMA сегодня запустили платформу для создания дизайна формы на основе искусственного интеллекта — PUMA AI Creator, которая даёт возможность болельщикам команды разработать официальный третий комплект клуба на сезон 2026/27.

Приложение позволяет создать свой вариант при помощи текстовых подсказок, инструментов настройки и интуитивно понятных слайдеров.

Победивший вариант будет надет на поле звёздами «горожан» и продан болельщикам, что станет новаторским решением для профессионального футбольного клуба.

Желающие могут представить проекты на конкурс до 20 декабря, когда, наряду с оценками болельщиков, эксперты PUMA и «Ман Сити» по комплектам одежды представят свои десять лучших вариантов.

В январе откроется публичное голосование, в ходе которого болельщикам будет предложено выбрать комплект формы, который они хотят видеть на поле в качестве официального третьего комплекта в сезоне 2026/27.

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 20:07
Хорошая идея 👌🏽
shur
shur
вчера в 18:23
...уж больно сильно форма МС напоминают школьную
формягу на физ-ре в годах так семидесятых !!!
Гость
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