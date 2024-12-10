«Байер» может попытаться подписать Гюлера летом

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сегодня, 08:07

«Байер» проявлял интерес к полузащитнику еще до его перехода в «Реал» и продолжает внимательно следить за игроком.

Мадридский клуб не намерен отпускать хавбека в зимнее трансферное окно.

Однако если следующим летом появится возможность подписать Гюлера, а сам игрок будет стремиться к тому, чтобы получать регулярную игровую практику, «Байер» будет готов сделать предложение.

Клуб из Леверкузена контактирует с семьей и представителями 19-летнего футболиста, но еще не связывался с «Реалом».