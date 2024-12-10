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«Байер» может попытаться подписать Гюлера летом

сегодня, 08:07

«Байер» проявлял интерес к полузащитнику Арде Гюлеру еще до его перехода в «Реал» и продолжает внимательно следить за игроком.

Мадридский клуб не намерен отпускать хавбека в зимнее трансферное окно.

Однако если следующим летом появится возможность подписать Гюлера, а сам игрок будет стремиться к тому, чтобы получать регулярную игровую практику, «Байер» будет готов сделать предложение.

Клуб из Леверкузена контактирует с семьей и представителями 19-летнего футболиста, но еще не связывался с «Реалом».

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 12:52
Согласен с Вами! Время покажет!
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 12:23
Но здесь можно обмен игроками. Реал хочет пару Вирца... Байер считает что Гюлер им пригодится. Вариантов много. Если интерес серьезный. Понятно, за Вирца мадридисты ещё доплатят. Взамен Реал получит право выкупа Гюлера первой в очереди. Это если Гюлер резко прибавится и станет звездой Бундеслиги. Время покажет. У турка есть все данные чтоб топовым игроком. Возможно, все станет ясно в зимой.
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 10:26
Можно продать с правом выкупа
STVA 1
STVA 1 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 08:33
Это так, но думаю Гулера Реал за дёшево не отдаст
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:16
У них долгосрочные планы. Ещё зимнее окно не открылось они на летнее планы строят...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 08:15
Для Гюлера это отличный вариант. Постоянная игровая практика только развивает игрока))) королевская лавка не то место
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