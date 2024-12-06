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Стало известно, из-за чего ФИФА наложила трансферный бан на «Химки»

вчера, 14:54

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев раскрыл причину, из-за которой ФИФА наложила трансферный бан на подмосковный клуб.

Нам известно, что по линии ФИФА на клуб наложен один запрет на регистрацию игроков и он является временным. Дело касается ситуации с Бесардом Сабовичем.

С нашей стороны была подана апелляция в CAS с целью защиты своих интересов. После довольно продолжительного процесса рассмотрения дела, международный суд встал на сторону футболиста.

Сейчас банковские переводы за рубеж требуют дополнительных согласований, это замедляет решение финансовых вопросов. Юристы клуба в диалоге с представителями игрока, вопрос в процессе.

Ранее бизнесмен Туфан Садыгов выразил уверенность в том, что бан с «Химок» будет снят.

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ns98gxzypx5a
ns98gxzypx5a
вчера в 15:23
В общем Химки наказали за непорядочность.
Гость
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