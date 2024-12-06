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Алехандро Гомес тренируется с командой Серии С

вчера, 18:46

36-летний нападающий Алехандро Гомес в настоящее время тренируется с командой Серии С «Ренате», несмотря на то, что до конца двухлетней дисквалификации за употребление допинга осталось около 10 месяцев.

Аргентинец, забивший 50 голов в Серии А за семь лет выступлений за «Аталанту», в октябре 2023 года был дисквалифицирован на два года после того, как в его организме были обнаружены следы тербуталина.

Гомес всегда настаивал на том, что принял немного сиропа от кашля своего сына, чтобы побороть приступ бронхита.

Хотя Гомес все еще дисквалифицирован до осени 2025 года, ему разрешили тренироваться, и, по сообщениям нескольких итальянских изданий, в последнее время он укрепляет свою физическую форму вместе с «Ренате».

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sv_1969
sv_1969
вчера в 18:48
Скучает по ходу по игре!
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