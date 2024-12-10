«Реал» заинтересован в подписании Палмера

«Реал» заинтересован в подписании полузащитника лондонского «Челси» Коула Палмера.
Как сообщает источник, интерес «сливочных» к футболисту отражает стратегию омоложения состава. Президент «Реала» Флорентино Перес и спортивное руководство клуба ценят как футбольные качества Палмера, так и его потенциал стать игроком мирового уровня.
Всего у 22-летнего полузащитника 50 (33+17) результативных действий в 48 матчах за «Челси» в чемпионате Англии.
А сейчас он кто?)) Второй сезон подряд играет превосходно, и на ЧЕ выходя лишь на замены (потому что «тренер» Саутгейт предпочитал других), играл ярко, и в финале забил.
Интересоваться могут кто угодно, не запрещено 😁 Но он перед началом сезона продлил свой контакт с 2031 года, до 2033 года 👌🏽
А сейчас он кто?)) Второй сезон подряд играет превосходно, и на ЧЕ выходя лишь на замены (потому что «тренер» Саутгейт предпочитал других), играл ярко, и в финале забил.
Интересоваться могут кто угодно, не запрещено 😁 Но он перед началом сезона продлил свой контакт с 2031 года, до 2033 года 👌🏽
чудесным образом оказывается в Реале для дальнейшей карьеры,
так уж принято! Исключение пока с Мбаппе,к сожалению!
чудесным образом оказывается в Реале для дальнейшей карьеры,
так уж принято! Исключение пока с Мбаппе,к сожалению!