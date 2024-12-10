«Реал» заинтересован в подписании Палмера

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сегодня, 10:01

«Реал» заинтересован в подписании полузащитника лондонского «Челси» .

Как сообщает источник, интерес «сливочных» к футболисту отражает стратегию омоложения состава. Президент «Реала» Флорентино Перес и спортивное руководство клуба ценят как футбольные качества Палмера, так и его потенциал стать игроком мирового уровня.

Всего у 22-летнего полузащитника 50 (33+17) результативных действий в 48 матчах за «Челси» в чемпионате Англии.