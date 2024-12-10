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«Реал» заинтересован в подписании Палмера

сегодня, 10:01

«Реал» заинтересован в подписании полузащитника лондонского «Челси» Коула Палмера.

Как сообщает источник, интерес «сливочных» к футболисту отражает стратегию омоложения состава. Президент «Реала» Флорентино Перес и спортивное руководство клуба ценят как футбольные качества Палмера, так и его потенциал стать игроком мирового уровня.

Всего у 22-летнего полузащитника 50 (33+17) результативных действий в 48 матчах за «Челси» в чемпионате Англии.

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shur
shur ответ azkan (раскрыть)
сегодня в 20:57
...ну с Азаром то у нас и впрям не сложилось, ну никак!!!
azkan
azkan ответ shur (раскрыть)
сегодня в 20:43
Ну не все. Богатые клубы удерживают. Не все для Реала под силу.
azkan
azkan
сегодня в 20:31
Утка наверное. Команда Переса прекрасно знает, что не продадут. Если это и возможно, то за солидные деньги, с которыми Реал вряд ли рискнет. Тем более он еще молодой, ему еще расти и развиваться. Лет через 5-7 можно продавать, как Азара. Когда он уже поможет завоевать все трофеи для Челси. Да еще принесет хорошую прибыль клубу.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 16:59
Зачем он Реалу? А куда девать остальных и Вирца?
Stalker-ato
Stalker-ato
сегодня в 14:14
Коул уже игрок мирового уровня и один из лучших полузащитников в мире, хочет Реал его купить, ну окей 250-300 миллионов евро и он ваш, я думаю именно так Боэли поставит вопрос.
m9x67y2n6rrk
m9x67y2n6rrk
сегодня в 14:12
Не перейдёт!!
shur
shur ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 12:45
...заинтересован,не значит что приобретён! "Казнить нельзя помиловать".....! (Но то, что деньги правят балом, как говорится,никто не отменял)! Мне нравится, когда молодая поросось набирает силы и
чудесным образом оказывается в Реале для дальнейшей карьеры,
так уж принято! Исключение пока с Мбаппе,к сожалению!
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 10:40
«и его потенциал стать игроком мирового уровня»
А сейчас он кто?)) Второй сезон подряд играет превосходно, и на ЧЕ выходя лишь на замены (потому что «тренер» Саутгейт предпочитал других), играл ярко, и в финале забил.

Интересоваться могут кто угодно, не запрещено 😁 Но он перед началом сезона продлил свой контакт с 2031 года, до 2033 года 👌🏽
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 10:25
Нее, Челси его не продаст, лидер команды, + Англичанин. Только только нащупали какую-то игру. Реалу наверное легче будет купить Вирца, или Мусиалу
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 10:22
Не думаю что Челси готово расстаться англичанином. Вот воспитанниками можно торговаться. Надо как то разбираться с финансовыми правилами))) Палмер надолго в Челси!!!
Гость
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