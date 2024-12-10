«Ливерпуль» готовит предложение по покупке 18-летнего игрока «Мазервелла»

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сегодня, 10:49

«Ливерпуль» готовит предложение в размере 10 миллионов евро за полузащитника «Мазервелла» и молодёжной сборной Шотландии . Интерес к игроку также проявляют «Брайтон», «Саутгемптон» и «Ньюкасл». Однако готовность «Ливерпуля» заплатить за Миллера сразу 10 миллионов евро делает его фаворитом в этой борьбе.

18-летний центральный полузащитник является воспитанником «Мазервелла». Его контракт действует до мая 2026 года. В текущем сезоне Миллер сыграл 22 матча в чемпионате и кубке Шотландии, забил 4 мяча и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 4 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что топ-клубы Шотландии и Англии следят за Миллером.