«Ливерпуль» готовит предложение по покупке 18-летнего игрока «Мазервелла»

«Ливерпуль» готовит предложение в размере 10 миллионов евро за полузащитника «Мазервелла» и молодёжной сборной Шотландии Леннона Миллера. Интерес к игроку также проявляют «Брайтон», «Саутгемптон» и «Ньюкасл». Однако готовность «Ливерпуля» заплатить за Миллера сразу 10 миллионов евро делает его фаворитом в этой борьбе.
18-летний центральный полузащитник является воспитанником «Мазервелла». Его контракт действует до мая 2026 года. В текущем сезоне Миллер сыграл 22 матча в чемпионате и кубке Шотландии, забил 4 мяча и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 4 миллиона евро.
Ранее сообщалось, что топ-клубы Шотландии и Англии следят за Миллером.