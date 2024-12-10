Френки де Йонг находится в напряжённых отношениях с руководством клуба

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сегодня, 10:49

27-летний нидерландский полузащитник «Барселоны» находится в напряжённых отношениях с руководством клуба.

По информации источника, совет директоров и врачи клуба считают, что де Йонг находится не в лучшей физической форме и игроку необходимы операция и длительное восстановление после недавней травмы голеностопа.

Кроме того, в клубе отмечают, что игра хавбека не соответствует ожидаемому уровню.

Напомним, ранее стало известно, что клуб хотел продлить контракт с нидерландцем, направил ему трудовое соглашение несколько месяцев назад, но де Йонг так и не ответил на него.