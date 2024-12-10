Павлюченко: «С точки зрения футбола, Англия — лучшее время для меня»

Бывший игрок «Тоттенхэма» поделился воспоминаниями об игре в Англии.

С точки зрения футбола, Англия — лучшее время для меня. Не хочу обидеть клубы, где я играл в России: «Спартак», «Локомотив», «Кубань» и другие. Но, наверное, со мной согласятся даже те, кто не играл в Англии, а просто смотрел и знает по рассказам. Все поймут, что это были мои лучшие четыре сезона. А если еще учитывать, какие были стадионы и поля, то это точно лучшее мое футбольное время.