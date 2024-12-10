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Павлюченко: «С точки зрения футбола, Англия — лучшее время для меня»

вчера, 18:34

Бывший игрок «Тоттенхэма» Роман Павлюченко поделился воспоминаниями об игре в Англии.

С точки зрения футбола, Англия — лучшее время для меня. Не хочу обидеть клубы, где я играл в России: «Спартак», «Локомотив», «Кубань» и другие. Но, наверное, со мной согласятся даже те, кто не играл в Англии, а просто смотрел и знает по рассказам. Все поймут, что это были мои лучшие четыре сезона. А если еще учитывать, какие были стадионы и поля, то это точно лучшее мое футбольное время.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 23:17
Так он проспвл эти четыре года.
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 21:00
так а кому бы не понравилось? сидеть на лавке и получать кучу бабла. конечно лучшие годы
cska1948
cska1948
вчера в 19:45
Экс-спартаковец перестал скрывать в прессе, что роль четвертого форварда «Тоттенхэма» (после Дефо, Кина и Крауча), которую ему отвел тренер, его категорически не устраивает.

— Ситуация, когда ты матч за матчем остаешься на скамейке запасных, не понравится ни одному футболисту. Ведь так можно и из сборной выпасть в преддверии чемпионата мира. Поэтому я созрел, чтобы рассмотреть предложения других клубов, — подчеркнул Павлюченко.
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Оставаться в той ситуации, в которой нахожусь сегодня, невозможно, — негодовал Роман. — Полгода сижу на скамейке в клубе, ввиду чего потерял место в основном составе сборной. А, дай бог, попадем на чемпионат мира — кто будет рассчитывать на форварда, не имеющего игровой практики?
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«Рассказать свежий лондонский анекдот? Реднапп выпустил Павлюченко в основе...»
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И это лучшие футбольные годы Романа Павлюченко
p32wbghmuan9
p32wbghmuan9
вчера в 19:29
Это мнение разделяют многие игроки, которые ценят атмосферу АПЛ, качество полей и стадионов. Его слова показывают, насколько важным может быть опыт игры в одном из сильнейших чемпионатов мира.
shur
shur ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 19:20, ред.
...эта фраза про него,оказаться в нужное время,в нужном месте,
а тем более в АПЛ, просто в десятку...!!! А рядом кто,узнаёшь?!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:10
Да и неплохо он там поиграл, насколько я помню...
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:51
Павлюченко - "Англия , я отдал тебе 4 лучшие сезона в жизни ! " )))
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