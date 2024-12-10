Павлюченко: «С точки зрения футбола, Англия — лучшее время для меня»

Бывший игрок «Тоттенхэма» Роман Павлюченко поделился воспоминаниями об игре в Англии.
С точки зрения футбола, Англия — лучшее время для меня. Не хочу обидеть клубы, где я играл в России: «Спартак», «Локомотив», «Кубань» и другие. Но, наверное, со мной согласятся даже те, кто не играл в Англии, а просто смотрел и знает по рассказам. Все поймут, что это были мои лучшие четыре сезона. А если еще учитывать, какие были стадионы и поля, то это точно лучшее мое футбольное время.
— Ситуация, когда ты матч за матчем остаешься на скамейке запасных, не понравится ни одному футболисту. Ведь так можно и из сборной выпасть в преддверии чемпионата мира. Поэтому я созрел, чтобы рассмотреть предложения других клубов, — подчеркнул Павлюченко.
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Оставаться в той ситуации, в которой нахожусь сегодня, невозможно, — негодовал Роман. — Полгода сижу на скамейке в клубе, ввиду чего потерял место в основном составе сборной. А, дай бог, попадем на чемпионат мира — кто будет рассчитывать на форварда, не имеющего игровой практики?
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«Рассказать свежий лондонский анекдот? Реднапп выпустил Павлюченко в основе...»
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И это лучшие футбольные годы Романа Павлюченко
— Ситуация, когда ты матч за матчем остаешься на скамейке запасных, не понравится ни одному футболисту. Ведь так можно и из сборной выпасть в преддверии чемпионата мира. Поэтому я созрел, чтобы рассмотреть предложения других клубов, — подчеркнул Павлюченко.
---------------------
Оставаться в той ситуации, в которой нахожусь сегодня, невозможно, — негодовал Роман. — Полгода сижу на скамейке в клубе, ввиду чего потерял место в основном составе сборной. А, дай бог, попадем на чемпионат мира — кто будет рассчитывать на форварда, не имеющего игровой практики?
---------------------
«Рассказать свежий лондонский анекдот? Реднапп выпустил Павлюченко в основе...»
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И это лучшие футбольные годы Романа Павлюченко
а тем более в АПЛ, просто в десятку...!!! А рядом кто,узнаёшь?!
а тем более в АПЛ, просто в десятку...!!! А рядом кто,узнаёшь?!