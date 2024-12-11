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Энрике: «Матч с „Зальцбургом“ был хуже, чем игра с ПСВ, но мы победили»

сегодня, 09:36
Ред Булл ЗальцбургЛоготип футбольный клуб Ред Булл Зальцбург0 : 3Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике подвёл итоги матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ред Булл Зальцбург».

Если честно, я не думаю, что эта игра была лучше, чем против ПСВ или „Атлетико". Матч был хуже, но таковы капризы футбола, сегодня мы победили.

Дезире был очень силён в последних трёх матчах. Он улучшил игру команды и свою собственную. Сегодня он показал хороший матч, даже несмотря на то, что он не играет на позиции 9-го номера.

У нас меньше очков, чем мы хотели с самого начала. Есть куда стремиться, но этот результат укрепляет команду. Мы не знаем, сколько очков нам понадобится для квалификации и сколько голов, поэтому разница мячей так важна. Мы будем делать шаг за шагом. Третий гол — это произведение искусства. Он показывает, как можно выйти из под высокого прессинга и создать преимущество. Это объясняет празднование в конце.

Если этот матч не хуже, чем против ПСВ, то и не лучше. Об этом говорит статистика, голевые моменты. Это была непростая игра. До счёта 0:2 это был открытый, напряжённый матч.

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Все комментарии
vgr3vmudtznr
vgr3vmudtznr
сегодня в 09:52
Ну хоть кого-то победить смогли, и то ладно
Гость
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