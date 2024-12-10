Чемпионский «Зенит» закончился. Гегемон в поиске новых смыслов – нужны неприятные решения

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10 декабря 2024, 19:17

Иначе прошлый сезон повторится.

«Зенит» уходит на зимнюю паузу второй командой Премьер-Лиги. После массовой летней закупки, после испепеляющего старта. Причём петербуржцы сами сыграли неубедительно. «Краснодар» и «Локо» не в лучшей форме и успели проиграть «Спартаку» (у «красно-зелёных» также поражение от «Химок»). Но даже так «сине-бело-голубые» отдали «быкам» лидерство – допустили совсем не обязательные поражения от «Крыльев» и «Акрона».

Это абсолютно точно системный кризис – и разбираться с ним надо не только главному тренеру. Руководству в зимнюю паузу предстоит справиться с главной головоломкой последних лет.

Дело не в деньгах

Один из принципов «Зенита» – не ломать то, что работает. Поэтому, когда кто-либо выходит с предложением о трансфере их лидеров, петербуржцы выставляют астрономический ценник – если и отдавать ключевого игрока, то за дорого. До этого никто не соглашался – так что удалось сохранить Дугласа Сантоса, Барриоса, Вендела, Клаудиньо. И даже на продаже того же Юри Альберто прилично заработали.

Сами футболисты, может, и хотели бы сменить обстановку – в какой-то момент это становится неизбежно. Но в такие моменты руководство оперативно решает вопрос с новым контрактом. Только недавно показалась теневая сторона такой стратегии – рано или поздно эти принципы себя изживают. По тем же Клаудиньо и Венделу регулярно появлялись инсайды об интересе бразильских клубов. Им не достаёт движения – особенно первому. Вендел хотя бы нащупал химию с Глушенковым.

Лучшее – враг хорошего

В части селекции «Зенит», кажется, сделал, всё, что необходимо для чемпионства – менеджмент потратил 42,8 млн евро по данным Transfermarkt и привёз качественных футболистов. Глушенков – лучший плеймейкер прошлого сезона, Гонду – качественное усиление атаки, отличный сменщик для Кассьерры, Соболев – топ-форвард по меркам РПЛ (если убрать минувший сезон за скобки), Волков и Горшков – качественные защитники с российским паспортом, Латышонок – сверкнувший в «Балтике» вратарь.

Только на деле это больше напоминает политику «Челси» – скупить всех, кто может пользоваться спросом. Этот пример показывает, что кардинальное обновление состава сыграет скорее в минус – хотя бы потому, что нарушается сыгранность. Это ещё не говоря о сочетаемости новичков между собой. Пока на выходе стопроцентным усилением стали только Латышонок и Глушенков – при этом Максим затерялся из-за травм. А на острие зачем-то подписали двух дорогостоящих игроков похожего профиля – статус вынуждал заигрывать всех (Лусиано и Александр иногда выходили на поле вместе с Кассьеррой), от этого команда только страдала.

Теперь «Зениту» необходимо отсортировать состав – определиться с костяком, а с футболистами, выпадающими из модели игры, попрощаться.

Вопросы к Семаку

Сергей Богданович – отличный тренер для звёздного подбора игроков. Он следит за атмосферой в раздевалке, планомерно устраняет возникающие проблемы, ищет новые роли для потерявшихся лидеров. И не трогает то, что работает. Только кризис двух последних сезонов ставит специалиста в тупик (возникают мысли, что его качества переоценили). Простое изменение ролей уже не даёт эффекта, длинная скамейка никак не помогает.

Семак ошибся, попытавшись совместить на поле трёх профильных центрфорвардов. Ошибся, упорно выпуская Соболева на поле (Александр не освежал игру, даже выходя с замены – в чемпионате он до сих пор не забил ни разу).

А голы Ивана Сергеева и Артёма Дзюбы в двух последних турах лишь подливают масла в огонь – это будто намёк, что Семак ошибся, отдав предпочтение Кассьерре, Соболеву и Гонду.

Период титулов продлевают нестабильные конкуренты

«Зенит» мучается не первый сезон. Аналогичные проблемы прослеживались и годом ранее. Тогда петербуржцы пытались доехать на том, что уже создали – при этом костяку откровенно не хватало свежих эмоций. Весной была не борьба за титул, а череда ошибок. «Сине-бело-голубые» забрали титул – но скорее благодаря конкурентам.

«Динамо» и «Краснодару» очень не хватало опыта чемпионской гонки. «Горожане» «помогли» петербуржцам, отправив Ивича в отставку (с Мусаевым началась перестройка на новую структуру футбола), а «бело-голубые» вырвались в лидеры на эмоциях – при этом очень не хватало сбалансированности в составе, грамотной обороны. Победил тот, кто был наименее плох.

И ведь сейчас конфигурация очень похожа. «Быки» на этот раз обладают опытом, плюс Мусаев адаптировал команду к своим принципам, начал показывать и игру, и результат. В то же время мелькают старые недостатки – нестабильность, авантюрность, необязательные осечки. Плюс по именам состав уступает «Зениту».

«Локомотив» – буквально прошлогодние «Краснодар» и «Динамо». Такой же неопытный в чемпионской борьбе коллектив. Только вдобавок к этому у «железнодорожников» молодой состав, которому свойственны спады. И последние матчи первой части сезона (в том числе с «Краснодаром») – лучшее тому подтверждение.

С такой конкуренцией даже проигравший «Крыльям» и «Акрону» «Зенит» сохраняет высокие шансы на чемпионство. Только важно понять, что оно не отменяет вышесказанного – команде позарез нужна перестройка. Необходимо научиться прощаться со стагнирующими лидерами, своевременно подводить новичков. Причём, возможно, нужно обновление не только в составе, но и в тренерском штабе. Тот же Семак созрел для новых вызовов – а застой никому на пользу не пойдёт.