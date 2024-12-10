В гонке бомбардиров РПЛ неожиданный лидер. Трансфер считали провалом – теперь он вывел «Спартак» в топ-3

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10 декабря 2024, 22:23

Обошёл новую российскую звезду и второго Кордобу.

В списке бомбардиров РПЛ такие же активные изменения, как в турнирной таблице. На перерыв уходим с новым лидером топа.

Ставили на Тюкавина, Кассьерру и Кордобу – они выступают неровно

В пользу каждого было достаточно аргументов – все они сложились как бомбардиры и были готовы показывать топ-уровень в новом чемпионате. Наибольшие надежды, очевидно, связывали с Тюкавиным – Константин прошлой весной показал огромнейший прогресс. Нападающий стал определять исход матчей «Динамо», тащил их в чемпионской гонке и почти затащил на вершину. Впечатление от форварда «Краснодара» смазывали разве что слухи о его желании сменить обстановку – при этом качества Джона по-прежнему делали его одним из лучших в РПЛ . Да и Кассьерра осенью 2022-го показал, что способен быть лидером «Зенита» – надо просто грамотно его использовать.

Но к зиме никто не показал свой потенциал. Кордоба с восемью голами запрыгнул в топ-5 – но мог бы быть и выше. Сказались пропущенные из-за Кубка Америки матчи, после которых колумбиец долго набирал форму. Плюс страйкер сдал в заключительных матчах первой части сезона – ноль голов в недавних четырёх турах.

В случае с Тюкавиным сдал не только он. Вся команда смотрится бледно на фоне прошлой весны. С другой стороны, тогда они прыгнули выше головы, сейчас же вернулись на объективный уровень. «Динамо» – в экзистенциальном кризисе, что сказывается в том числе на игре форварда.

Шесть голов для Кассьерры – неплохой результат. При этом общекомандная хандра мешает Матео. Подписание сразу двух форвардов похожего профиля лишило команду баланса на этой позиции. Плюс стали зависеть от Глушенкова – теперь без него «Зениту» очень не хватает движения.

Глушенков стал лидером «Зенита» – но вмешались травмы

Мог бы покорить лигу в этом сезоне – это Максим анонсировал прошлым сезоном. Переход в «Зенит» хавбека бы либо разбил, либо сделал лучшим российским игроком в РПЛ . И в первых турах плеймейкер пошёл по второму пути. Быстро он всё подмял под себя. В первых шести встречах – уже девять голов. Среди них дубль в ворота «Крыльев» и хет-трик «Ростову».

Идиллию разрушили «Химки» – случилась травма, затем ещё одна. На оставшемся отрезке Максим так и не набрал оптимальную форму. За оставшиеся восемь игр плеймейкер забил только раз – снова в матче с «Крыльями». Показательно, что даже так Глушенков занимает четвёртое место. Страшно и представить, сколько бы он забил, не вмешайся травмы.

Новые имена

В первой десятке немало новых имён по сравнению с прошлым сезоном. Прежде всего бросается в глаза прогресс Мирлинда Даку. Албанец уже в прошлом сезоне показал часть своего потенциала – при этом Рахимов вытащил игрока на новый уровень только весной. Теперь Мирлинд за полгода повторил свои показатели в прошлом сезоне. Уже всем понятно, что это форвард топ-уровня – поэтому к нему, по последним данным, присматривается «Краснодар».

В лице Эсекьеля Барко «Спартак» нашёл штатного исполнителя стандартов. Мелкогабаритный аргентинец успел забить четыре мяча с пенальти – при этом берёт на себя исполнение большинства штрафных. Да и с игры задаёт высокий темп атакам. Но всё же это не главная опция «красно-белых» в завершении.

Наравне с Барко выстрелил и другой аргентинец – Лусиано Гонду покорил Санкт-Петербург в первых играх за «Зенит». Сразу он отметился дублем в ворота «Пари НН», забил три победных мяча – в ворота ЦСКА , «Факела» и Махачкалы. Учитывая такие показатели, было совсем непонятно – зачем вслед за Лусиано подписали Соболева?

Тот, кто изначально покорял вершину топа, – тоже новичок. С Алексеем Батраковым познакомились прошлой весной – но тогда по достоинству оценить потенциал полузащитника оказалось невозможно. Совершенно по-новому он раскрылся на позиции «десятки», когда «Локомотиву» понадобилась замена Глушенкову. Молодой плеймейкер стал новым двигателем «Локо», чья феерия продлилась почти всю первую часть сезона – команда на этом этапе боролась за лидерство.

К паузе «красно-зелёные» всё же сдали, команда даже опустилась на пятое место – при этом Батраков сохраняет за собой вторую строчку в списке бомбардиров с 10 голами в активе.

Лидирует футболист, которого весной отправляли обратно в Нидерланды

А вот сместили Алексея быстро и неожиданно. Небольшая предыстория – Манфреда Угальде считали иллюстрацией периода Абаскаля в «Спартаке». За костариканца заплатили крупную сумму в 13 миллионов евро – при этом весной он за 12 матчей чемпионата не отличился ни разу. Те, кто следил за подготовкой «красно-белых» к весне, защищал Манфреда – говорили, что у него была химия с Квинси Промесом. Никто, кроме голландца, не умел использовать козыри нападающего. Но тогда это выглядело как неловкая отговорка.

В новом сезоне москвичи подписали топ-плеймейкера Барко и качественного вингера Маркиньоса. Аргентинец сразу подобрал ключ к Манфреду – и тот расцвёл. В первых пяти турах костариканец четырьмя голами. Потом с Манфредом научился играть и бразильский вингер. В итоге в конце осени Угальде выдал ярчайший перформанс – покер «Локомотиву», дубль «Акрону» и «Краснодару», гол в ворота «Пари НН».

Как только партнёры начали грамотно выводить его на удар, использовать его качества борьбы за мяч, форвард сверкнул. Теперь в его активе 15 мячей. Батракова – ближайшего преследователя – Манфред обходит на пять мячей. Вопрос – сохранится ли взаимопонимание в группе атаки, которую нащупал Станкович.